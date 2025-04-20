Какие гибридные авто покупают украинские автомобилисты: новые и подержанные — Finance.ua
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Какие гибридные авто покупают украинские автомобилисты: новые и подержанные

Технологии&Авто
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Какие гибридные авто покупают украинские автомобилисты: новые и подержанные
Какие гибридные авто покупают украинские автомобилисты: новые и подержанные
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 15% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
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Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 61% против 48% в прошлом году.

Лидеры среди новых гибридов

В сегменте новых легковых авто первенство на рынке гибридных автомобилей занимает Toyota RAV-4 (141 ед.).
Вторым стал Audi Q8 (87 ед.), Третье место — у Suzuki Vitara (75 ед.).
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Б/у гибриды

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у TOYOTA Prius (63 ед.)
Также в лидерской тройке:
  • Ford Fusion US (62 ед.);
  • Ford Escape (49 ед.).
Напомним, автомобили серого цвета имеют пользуются наибольшим спросом у украинских автомобилистов в этом году. В первом квартале 2025 года треть всех новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине, были именно этого цвета.

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По материалам:
Finance.ua
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