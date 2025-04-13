ТОП-10 лучших подержанных электромобилей (фото) — Finance.ua
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ТОП-10 лучших подержанных электромобилей (фото)

Технологии&Авто
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ТОП-10 лучших подержанных электромобилей (фото)
ТОП-10 лучших подержанных электромобилей (фото)
Электромобили существенно дороже бензиновых моделей, однако быстрее теряют в цене на вторичном рынке. Обнародован рейтинг лучших электрокаров с пробегом.
ТОП-10 лучших подержанных электромобилей определило британское издание WhatCar.

10 место — Volkswagen ID. Buzz

Электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz гораздо выгоднее покупать подержанным, ведь новая модель весьма недешевая.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Электрокар сочетает стильный ретродизайн в духе классического VW T1 с просторным и практичным салоном. К тому же авто довольно комфортное.

Плюсы:

  • практичный;
  • комфортабельный;
  • богато оснащен.

Минусы:

  • не самая лучшая мультимедийная система;
  • некачественная внутренняя отделка;
  • небольшой запас хода.

9 место — Cupra Born

Cupra Born — эмоциональный аналог Volkswagen ID.3 с более бодрым характером и неплохой управляемостью.
Фото: SEAT
Фото: SEAT
Хетчбэк просторный внутри, запас хода — до 550 км.

Плюсы:

  • отличная управляемость;
  • хороший запас хода.

Минусы:

  • жесткая езда;
  • устаревшая мультимедиа.

8 место — Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 — электромобиль с оригинальным дизайном и просторным салоном.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Он комфортабельный и имеет большой запас хода. К тому же он недорогой на вторичном рынке.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • быстрая зарядка;
  • тихий и комфортабельный.

Минусы:

  • не самая лучшая управляемость;
  • небольшой багажник.

7 место — Genesis GV60

Genesis GV60 — премиальный собрат Hyundai Ioniq 5 с более качественным салоном, однако он не столь просторный.
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Электрокроссовер привлекает хорошей шумоизоляцией и быстрой зарядкой, а его запас хода в отдельных версиях превышает 500 км.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • хорошая шумоизоляция;
  • современная мультимедийная система

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • маленький багажник.

6 место — Kia EV6

Kia EV6 — еще один «сородич» Genesis GV60 и Hyundai Ioniq 5, причем он дешевле собратьев на вторичном рынке.
Фото: Kia
Фото: Kia
Электрокар достаточно просторный, обладает неплохим запасом хода и быстро заряжается.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • большой запас хода;
  • быстрая зарядка.

Минусы:

  • небольшой багажник;
  • жестковатая езда.

5 место — BMW iX3

Электрический вариант BMW X3 столь же интересен в управлении, как и бензиновая модель.
Фото: BMW
Фото: BMW
Премиальный кроссовер качественный внутри и богато оснащен.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • качественная мультимедийная система;
  • хороший запас хода.

Минусы:

  • не самый быстрый в классе;
  • есть более дешевые аналоги.

4 место — Volkswagen ID.3

Электромобиль Volkswagen ID.3 просторный и хорошо управляется, а также имеет большой (до 550 км) запас хода. Автомобиля более чем достаточно для городской езды.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen

Плюсы:

  • просторный салон;
  • хорошо настроенное шасси;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • не самая лучшая внутренняя отделка;
  • устаревшая мультимедийная система.

3 место — Kia e-Niro

Kia e-Niro — один из первых доступных электрокроссоверов с большим (более 400 км) запасом хода.
Фото: Kia
Фото: Kia
К тому же, электрический вариант Kia Niro достаточно вместителен и обычно богато укомплектован.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • богатое оснащение;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • жестковатая подвеска;
  • не самая лучшая управляемость.

2 место — Skoda Enyaq

Электрокроссовер Skoda Enyaq — практичный кроссовер с просторным салоном и большим багажником.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
У него неплохо настроено шасси, мягкая подвеска и хорошая шумоизоляция. В линейке есть версии с запасом хода более 500 км и мощностью до 340 сил.

Плюсы:

  • просторный продуманный салон;
  • комфортабельная езда;
  • богатое оснащение;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • не лучшая динамика;
  • неинтересная управляемость.

1 место — Tesla Model 3

Седан Tesla Model 3 недорогой, ведь на рынке этих автомобилей хватает.
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Электрокар привлекает большим запасом хода (до 700 км) и хорошей динамикой.

Плюсы:

  • отличная динамика;
  • большой запас хода;
  • практичный салон.

Минусы:

  • не самая лучшая отделка салона;
  • жестковатая езда.
По материалам:
Фокус
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