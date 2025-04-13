ТОП-10 лучших подержанных электромобилей (фото) — Finance.ua

ТОП-10 лучших подержанных электромобилей (фото) Сегодня 03:07 — Технологии&Авто

ТОП-10 лучших подержанных электромобилей (фото)

Электромобили существенно дороже бензиновых моделей, однако быстрее теряют в цене на вторичном рынке. Обнародован рейтинг лучших электрокаров с пробегом.

ТОП-10 лучших подержанных электромобилей определило британское издание WhatCar.

10 место — Volkswagen ID. Buzz

Электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz гораздо выгоднее покупать подержанным, ведь новая модель весьма недешевая.

Фото: Volkswagen

Электрокар сочетает стильный ретродизайн в духе классического VW T1 с просторным и практичным салоном. К тому же авто довольно комфортное.

Плюсы:

практичный;

комфортабельный;

богато оснащен.

Минусы:

не самая лучшая мультимедийная система;

некачественная внутренняя отделка;

небольшой запас хода.

9 место — Cupra Born

Cupra Born — эмоциональный аналог Volkswagen ID.3 с более бодрым характером и неплохой управляемостью.

Фото: SEAT

Хетчбэк просторный внутри, запас хода — до 550 км.

Плюсы:

отличная управляемость;

хороший запас хода.

Минусы:

жесткая езда;

устаревшая мультимедиа.

8 место — Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 — электромобиль с оригинальным дизайном и просторным салоном.

Фото: Hyundai

Он комфортабельный и имеет большой запас хода. К тому же он недорогой на вторичном рынке.

Плюсы:

просторный салон;

быстрая зарядка;

тихий и комфортабельный.

Минусы:

не самая лучшая управляемость;

небольшой багажник.

7 место — Genesis GV60

Genesis GV60 — премиальный собрат Hyundai Ioniq 5 с более качественным салоном, однако он не столь просторный.

Фото: Genesis

Электрокроссовер привлекает хорошей шумоизоляцией и быстрой зарядкой, а его запас хода в отдельных версиях превышает 500 км.

Плюсы:

качественный салон;

хорошая шумоизоляция;

современная мультимедийная система

Минусы:

тесный задний ряд;

маленький багажник.

6 место — Kia EV6

Kia EV6 — еще один «сородич» Genesis GV60 и Hyundai Ioniq 5, причем он дешевле собратьев на вторичном рынке.

Фото: Kia

Электрокар достаточно просторный, обладает неплохим запасом хода и быстро заряжается.

Плюсы:

просторный салон;

большой запас хода;

быстрая зарядка.

Минусы:

небольшой багажник;

жестковатая езда.

5 место — BMW iX3

Электрический вариант BMW X3 столь же интересен в управлении, как и бензиновая модель.

Фото: BMW

Премиальный кроссовер качественный внутри и богато оснащен.

Плюсы:

богатое оснащение;

качественная мультимедийная система;

хороший запас хода.

Минусы:

не самый быстрый в классе;

есть более дешевые аналоги.

4 место — Volkswagen ID.3

Электромобиль Volkswagen ID.3 просторный и хорошо управляется, а также имеет большой (до 550 км) запас хода. Автомобиля более чем достаточно для городской езды.

Фото: Volkswagen

Плюсы:

просторный салон;

хорошо настроенное шасси;

большой запас хода.

Минусы:

не самая лучшая внутренняя отделка;

устаревшая мультимедийная система.

3 место — Kia e-Niro

Kia e-Niro — один из первых доступных электрокроссоверов с большим (более 400 км) запасом хода.

Фото: Kia

К тому же, электрический вариант Kia Niro достаточно вместителен и обычно богато укомплектован.

Плюсы:

просторный салон;

богатое оснащение;

большой запас хода.

Минусы:

жестковатая подвеска;

не самая лучшая управляемость.

2 место — Skoda Enyaq

Электрокроссовер Skoda Enyaq — практичный кроссовер с просторным салоном и большим багажником.

Фото: Skoda

У него неплохо настроено шасси, мягкая подвеска и хорошая шумоизоляция. В линейке есть версии с запасом хода более 500 км и мощностью до 340 сил.

Плюсы:

просторный продуманный салон;

комфортабельная езда;

богатое оснащение;

большой запас хода.

Минусы:

не лучшая динамика;

неинтересная управляемость.

1 место — Tesla Model 3

Седан Tesla Model 3 недорогой, ведь на рынке этих автомобилей хватает.

Фото: Tesla

Электрокар привлекает большим запасом хода (до 700 км) и хорошей динамикой.

Плюсы:

отличная динамика;

большой запас хода;

практичный салон.

Минусы:

не самая лучшая отделка салона;

жестковатая езда.

Фокус По материалам:

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