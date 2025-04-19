Найпопулярніший колір нових авто в Україні: що обирають водії — Finance.ua

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Найпопулярніший колір нових авто в Україні: що обирають водії

Технології&Авто
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Найпопулярніший колір нових авто в Україні: що обирають водії
Найпопулярніший колір нових авто в Україні: що обирають водії
Автомобілі сірого кольору користуються найбільшим попитом в українських автомобілістів у цьому році. У першому кварталі 2025 року третина всіх нових легкових авто, зареєстрованих в Україні, були саме цього кольору.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
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Зазначається, що лідерство в команді сірих здобув кросовер Toyota RAV4.

Які кольори в тренді

Білий виявився другим за популярністю — 29% із зареєстрованих нових авто.
Найбільш численним з них став Renault Duster.
Автомобілі класичного чорного кольору обрали 17% покупців, і це є третій результат.
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У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Land Cruiser Prado.
На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 7% автомобілістів. Першість серед синіх у Skoda Octavia.
Замикає п’ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків — зелений (6%). Лідером зелених став Renault Duster.
За матеріалами:
Finance.ua
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