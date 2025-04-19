Найпопулярніший колір нових авто в Україні: що обирають водії — Finance.ua

Найпопулярніший колір нових авто в Україні: що обирають водії Сьогодні 21:14 — Технології&Авто

Найпопулярніший колір нових авто в Україні: що обирають водії

Автомобілі сірого кольору користуються найбільшим попитом в українських автомобілістів у цьому році. У першому кварталі 2025 року третина всіх нових легкових авто, зареєстрованих в Україні, були саме цього кольору.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

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Зазначається, що лідерство в команді сірих здобув кросовер Toyota RAV4.

Які кольори в тренді

Білий виявився другим за популярністю — 29% із зареєстрованих нових авто.

Найбільш численним з них став Renault Duster.

Автомобілі класичного чорного кольору обрали 17% покупців, і це є третій результат.

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У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Land Cruiser Prado.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 7% автомобілістів. Першість серед синіх у Skoda Octavia.

Замикає п’ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків — зелений (6%). Лідером зелених став Renault Duster.

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