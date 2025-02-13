Як перевірити штрафи на українських номерах авто у Польщі — Finance.ua
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Як перевірити штрафи на українських номерах авто у Польщі

Світ
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Як перевірити штрафи на українських номерах авто у Польщі
Як перевірити штрафи на українських номерах авто у Польщі
У Польщі можна перевірити штрафи в режимі онлайн. Загалом для цього існує два сервіси.
При цьому немає значення, на яких номерах автівка. Адже якщо було порушення, то буде й покарання.

Де перевірити наявність штрафів у Польщі

  • Щоб перевірити штрафи, накладені через Główny Inspektorat Transportu, необхідно зайти на сайт ebok.canard.gitd.gov.pl. Там буде вся інформація про штрафи за порушення на дорогах.
  • Про наявність та кількість штрафних балів (Punkty Karnе) можна дізнатися на сайті: www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-punkty-karne.
Однак якщо з якихось причин ви не можете перевірити свої штрафи онлайн, то це можна зробити у місцевому комісаріаті.

Скільки часу дається на погашення штрафу

У Польщі є 3 види штрафів, які залежать від типу правопорушення. Максимальний термін для погашення у них може відрізнятися.
Часто іноземцям виписують штраф готівкою (mandat gotówkowy), і оплачувати такий потрібно на місці.
Однак також можуть виписати заочний штраф або кредитований штраф. Зазвичай термін сплати таких штрафів становить 7 днів. Оплатити їх можна через інтернет-банкінг або у поштовому відділенні.
За матеріалами:
Телеканал 24
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