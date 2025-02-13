Як перевірити штрафи на українських номерах авто у Польщі — Finance.ua

Як перевірити штрафи на українських номерах авто у Польщі Сьогодні 19:43 — Світ

Як перевірити штрафи на українських номерах авто у Польщі

У Польщі можна перевірити штрафи в режимі онлайн. Загалом для цього існує два сервіси.

При цьому немає значення, на яких номерах автівка. Адже якщо було порушення, то буде й покарання.

Де перевірити наявність штрафів у Польщі

Щоб перевірити штрафи, накладені через Główny Inspektorat Transportu, необхідно зайти на сайт ebok.canard.gitd.gov.pl. Там буде вся інформація про штрафи за порушення на дорогах.

Про наявність та кількість штрафних балів (Punkty Karnе) можна дізнатися на сайті: www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-punkty-karne.

Однак якщо з якихось причин ви не можете перевірити свої штрафи онлайн, то це можна зробити у місцевому комісаріаті.

Скільки часу дається на погашення штрафу

У Польщі є 3 види штрафів, які залежать від типу правопорушення. Максимальний термін для погашення у них може відрізнятися.

Часто іноземцям виписують штраф готівкою (mandat gotówkowy), і оплачувати такий потрібно на місці.

Однак також можуть виписати заочний штраф або кредитований штраф. Зазвичай термін сплати таких штрафів становить 7 днів. Оплатити їх можна через інтернет-банкінг або у поштовому відділенні.

Телеканал 24 За матеріалами:

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