ТОП-10 подержанных авто из США: что выбирают украинцы — Finance.ua

ТОП-10 подержанных авто из США: что выбирают украинцы
С начала года украинцы приобрели около 9 тыс. б/у авто из США. В І кв. 2025 г. свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 подержанных легковых автомобилей из США.
Об этом сообщает Укравтопром.
Наибольшая доля из этого количества (42%) — электромобили. Бензиновые авто охватили 41%. Гибридным авто принадлежит — 7%. Дизельным и авто с ГБО — по 5%.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк с января по март — 6 лет.
ТОП-10 подержанных авто, произведенных в США:
- Tesla Model Y — 1176 ед.;
- Tesla Model 3 — 1119 ед.;
- Ford Escape — 636 ед.;
- Jeep Cherokee — 511 ед.;
- Nissan Rogue — 446 ед.;
- Volkswagen Passat — 413 ед.;
- Chevrolet Bolt — 412 ед.;
- BMW X3 — 384 ед.;
- BMW X5 — 381 ед.;
- Tesla Model S — 360 ед.
Напомним, компания Audi приостановила поставки машин в США из-за американской пошлины, введенной по решению президента Дональда Трампа.
Все транспортные средства, прибывшие в США после 2 апреля, должны быть на время задержаны и не будут передаваться дилерам. Теперь розничные торговцы должны сосредоточиться на сокращении запасов.
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