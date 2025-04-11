ТОП-10 подержанных авто из США: что выбирают украинцы — Finance.ua

ТОП-10 подержанных авто из США: что выбирают украинцы Сегодня 21:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 подержанных авто из США: что выбирают украинцы

С начала года украинцы приобрели около 9 тыс. б/у авто из США. В І кв. 2025 г. свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 подержанных легковых автомобилей из США.

Об этом сообщает Укравтопром.

Наибольшая доля из этого количества (42%) — электромобили. Бензиновые авто охватили 41%. Гибридным авто принадлежит — 7%. Дизельным и авто с ГБО — по 5%.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк с января по март — 6 лет.

ТОП-10 подержанных авто, произведенных в США:

Tesla Model Y — 1176 ед.; Tesla Model 3 — 1119 ед.; Ford Escape — 636 ед.; Jeep Cherokee — 511 ед.; Nissan Rogue — 446 ед.; Volkswagen Passat — 413 ед.; Chevrolet Bolt — 412 ед.; BMW X3 — 384 ед.; BMW X5 — 381 ед.; Tesla Model S — 360 ед.

Напомним, компания Audi приостановила поставки машин в США из-за американской пошлины, введенной по решению президента Дональда Трампа.

Все транспортные средства, прибывшие в США после 2 апреля, должны быть на время задержаны и не будут передаваться дилерам. Теперь розничные торговцы должны сосредоточиться на сокращении запасов.

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