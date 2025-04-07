ТОП-10 лучших компактных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 году — Finance.ua

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 году Сегодня 22:54 — Технологии&Авто

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 году

Компактные кроссоверы остаются одними из самых популярных автомобилей на многих рынках мира. Это довольно универсальные модели, которые дешевле больших автомобилей.

В издании CarBuzz назвали 10 лучших компактных кроссоверов, которые можно купить новыми в 2025 году. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2025 года:

Volvo XC40 Mazda CX-50 Nissan Kicks Toyota RAV4 Mercedes-AMG GLA 35 Mercedes-Benz GLB Toyota Corolla Cross Buick Envista Buick Encore GX Honda HR-V

Volvo XC40 признали лучшим компактным кроссовером 2025 года. Эксперты похвалили модель за стильный дизайн, практичный интерьер и отличное качество сборки.

Кроме того, Volvo XC40 доступен с мощной гибридной силовой установкой. Она не только делает кроссовер динамичным, но и обеспечивает низкий расход топлива.

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«Volvo не славится созданием спортивных автомобилей, прорезающих каньоны, но XC40 удивительно приятный за рулем. Мы можем сказать, что Volvo настроила его для езды по городу, с легким как перышко управлением», — сказал главный редактор издания Джаред Розенхольц.

Также высокую оценку получил кроссовер Mazda CX-50. В издании отметили, что это довольно недорогая модель, предлагающая стильный дизайн и богатое оснащение.

УНІАН По материалам:

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