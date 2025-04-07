ТОП-10 лучших компактных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 году — Finance.ua
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ТОП-10 лучших компактных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 году

Технологии&Авто
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ТОП-10 лучших компактных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 году
ТОП-10 лучших компактных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 году
Компактные кроссоверы остаются одними из самых популярных автомобилей на многих рынках мира. Это довольно универсальные модели, которые дешевле больших автомобилей.
В издании CarBuzz назвали 10 лучших компактных кроссоверов, которые можно купить новыми в 2025 году. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.
ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2025 года:
  1. Volvo XC40
  2. Mazda CX-50
  3. Nissan Kicks
  4. Toyota RAV4
  5. Mercedes-AMG GLA 35
  6. Mercedes-Benz GLB
  7. Toyota Corolla Cross
  8. Buick Envista
  9. Buick Encore GX
  10. Honda HR-V
Volvo XC40 признали лучшим компактным кроссовером 2025 года. Эксперты похвалили модель за стильный дизайн, практичный интерьер и отличное качество сборки.
Кроме того, Volvo XC40 доступен с мощной гибридной силовой установкой. Она не только делает кроссовер динамичным, но и обеспечивает низкий расход топлива.

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«Volvo не славится созданием спортивных автомобилей, прорезающих каньоны, но XC40 удивительно приятный за рулем. Мы можем сказать, что Volvo настроила его для езды по городу, с легким как перышко управлением», — сказал главный редактор издания Джаред Розенхольц.
Также высокую оценку получил кроссовер Mazda CX-50. В издании отметили, что это довольно недорогая модель, предлагающая стильный дизайн и богатое оснащение.
По материалам:
УНІАН
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