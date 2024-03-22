Какие доллары у украинцев примут с комиссией и куда их сдать — ответ НБУ Сегодня 15:05 — Валюта

Какие доллары у украинцев примут с комиссией и куда их сдать — ответ НБУ

В Украине доллары, на которых загрязнения, надрывы и порезы примут с уплатой комиссии. Такие банкноты принимают отдельные банки, которые предоставляют услугу инкассо.

Об этом говорится в разъяснении НБУ.

«Если у вас есть иностранные банкноты, содержащие надписи, загрязнения, надрывы или разрезы, вы можете сдать их на инкассо. Нужно обратиться в любой украинский банк, который производит операции с соответствующей иностранной валютой. Банки принимают поврежденные и изношенные банкноты, передают их в страну происхождения и обменивают на пригодные к обращению», — говорится в разъяснении.

Отметим, услуга инкассо была распространена на все отделения ПриватБанка . Банк отправляет средства в банк-корреспондент за рубежом (инкассо), а со своего клиента берет плату в размере 10%. Также за проверку 200 купюр нужно будет заплатить 100 грн. А за каждую последующую купюру (начиная с 201-й) нужно доплачивать по 50 копеек.

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На инкассо должны принимать банкноты, которые разорваны (разрезаны) на части; с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически изменяемые элементы защиты, защитные ленты); с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений.

Все остальные банки и обменники должны принимать без дополнительной платы. Услугу инкассо в Украине предлагают не только в ПриватБанке.

Если для инкассо выбрать Райффайзен, то заплатить с 1000 долларов придется 70 долларов комиссии за обмен и 10 грн за проверку купюр. Так, Райффайзен на своем сайте утверждает, что размер комиссии за обмен банкнот (мгновенное инкассо) составляет всего 7% от суммы. Дополнительно нужно заплатить 0,35−1 грн. за каждую купюру, если вам нужно установить платежеспособность купюры перед тем, как отправлять ее на обмен.

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В MTB-Bank на своем сайте стоимость услуг инкассо не указали. Однако в разговоре с OBOZ.UA рассказали: комиссия составляет 20%, а за проверку каждой банкноты нужно заплатить 30 коп. (минимальная сумма — 20 грн). То есть, за проверку и инкассо 1000 долларов пришлось бы заплатить 200 долларов комиссии за инкассо и 20 грн за проверку банкнот.

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Обозреватель По материалам:

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