Нацбанк оставил доступ к банковской тайне ограниченным — Finance.ua
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Нацбанк оставил доступ к банковской тайне ограниченным

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Нацбанк оставил доступ к банковской тайне ограниченным
Нацбанк оставил доступ к банковской тайне ограниченным
Национальный банк Украины обновил Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, учитывая изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности», которые народные депутаты приняли в ноябре 2023 года, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В НБУ отметили, что порядок раскрытия банковской тайны о счетах клиентов не претерпел изменений. Сведения об операциях, банковских счетах или платежных картах по-прежнему могут быть предоставлены банком исключительно:
  • самим клиентам (их представителям);
  • по решению суда;
  • правоохранительным или государственным органам, имеющим соответствующие полномочия, однако исключительно в случаях, в порядке и объеме, установленных Законом Украины «О банках и банковской деятельности».
Позиция Национального банка по сохранению банковской тайны остается неизменной, ведь это важное условие для обеспечения доверия клиентов банковскому сектору.
В Нацбанке отмечают, что в соответствии с нормами предыдущей редакции Закона Украины «О банках и банковской деятельности», правоохранители могли запросить у банков номера банковских счетов, остатки средств на них и проведенных операций. В настоящее время этот перечень дополнен возможностью получить информацию о номере платежной карты клиента банка.
Соответствующая информация может предоставляться исключительно по запросу органов прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национальной полиции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального агентства по предотвращению коррупции, Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Информация о номере платежной карты поможет правоохранителям расследовать дела о платежном мошенничестве, в частности, выманивании средств методами социальной инженерии, фишинга и т. д. Ведь платежные операции могут производиться фактически и без использования номера счета, только по номеру платежной карты.

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По материалам:
Banker.ua
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