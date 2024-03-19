Доллар дорожает: возрастет ли курс до 40 гривен и стоит ли покупать валюту — Finance.ua

Доллар дорожает: возрастет ли курс до 40 гривен и стоит ли покупать валюту Сегодня 09:02 — Валюта

Доллар дорожает: возрастет ли курс до 40 гривен и стоит ли покупать валюту

Доллар в последние дни значительно подорожал, а официальный курс НБУ вырос до нового максимума. Но в ближайшее время курс может пойти вниз.

Об этом рассказал Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка

Как отметил банкир, регулятор активно участвует в торгах, но дает национальной валюте ослабиться, пытаясь потратить меньше золотовалютных резервов.

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«Мы не ожидаем курс 40 грн/доллар в краткосрочной перспективе. Не исключаем коррекцию в конце месяца и начале апреля в налоговый и зарплатный период», — сказал Куренной.

По его словам, кроме того, рынок, Минфин и НБУ ожидают получения транша от наших международных партнеров. «Возможно, после этого регулятор будет активнее участвовать в торгах с интервенциями», — добавил он.

Стоит ли покупать валюту

Куренной отметил, что Нацбанк не отклоняется от своей стратегии управляемой гибкости обменного курса.

«Но сейчас трудно точно спрогнозировать то, какой именно будет курс. Поэтому наблюдаем за рынком и ожидаем некоторого укрепления гривны после нескольких дней ослабления», — добавил он.

Отметим, курс на межбанке 18 марта впервые вырос до 39 грн/доллар, а НБУ на 19 марта поднял курс до нового максимума — 38,97 грн/доллар.

На наличном рынке курс продажи вырос на 40 копеек до 39,15 грн/доллар.

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