Что будет с курсом доллара на этой неделе: прогноз банкира — Finance.ua

Что будет с курсом доллара на этой неделе: прогноз банкира Сегодня 10:03 — Валюта

Что будет с курсом доллара на этой неделе: прогноз банкира

С 18 по 24 марта общая ситуация на валютном рынке Украины не испытает глобальных изменений. Изменения курсов будут частыми, но не слишком значительными.

Об этом сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка

По его словам, с одной стороны, рынок будет находиться под влиянием режима «управляемой гибкости» (свободное курсообразование на межбанке при тактике регулятора на гашение чрезмерного спроса через валютные интервенции), а с другой — вполне возможно, что будет постепенно реализовываться тактика на максимальное сближение безналичного и наличного курсов валют.

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«На первый взгляд, на рынке будет происходить ежедневный хаос изменения курсов, однако в глобальном значении частые изменения не станут препятствием для нормального функционирования рынка и тем более не будут нести никакой угрозы (частые разновекторные изменения будут незначительными). Это как раз будет свидетельствовать о нормальном состоянии рынка, где курсообразование почти полностью зависит от уровня спроса», — сказал Лесовой.

Кроме того, по аналогии последних нескольких месяцев, на наличном рынке курсообразование будет базироваться на курсовых показателях межбанка с добавлением комиссии финучреждений, добавил банкир.

Как отметил эксперт, будет также наблюдаться конкуренция курсов покупки на наличном рынке: разница между курсами покупки банков и обменных пунктов составит 0,1−0,2 грн. Однако дальнейшее сближение курсов межбанка и наличного рынка возможно только в условиях превалирования предложения над спросом.

Что касается основных показателей рынка, то они будут следующими:

Коридоры валютных изменений: 38−39 грн/доллар и 41−42,5 грн/евро (межбанк), 38,5−39,5 грн/доллар и 41−43 грн/евро (наличный рынок);

Разница между курсами купли и продажи в банках составит до 0,6 грн за доллар, до 1 грн за евро, в обменных пунктах — до 1 грн за доллар, до 1,3 грн за евро.

«В целом можно ожидать, что неделя (как и до конца марта) не станет какой-то уникальной или непредсказуемой: уже длительное время валютный рынок живет в полулиберальной парадигме, следовательно, несмотря на частые лайтовые курсовые изменения, они все же не навредят его общей архитектуре», — констатировал Лесовой.

Напомним, курс доллара значительно вырос за последнюю неделю. Официальный курс доллара дважды обновлял исторический максимум. НБУ установил на 18 марта курс на уровне 38,7998 грн/доллар.

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