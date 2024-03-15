Банки и обменники конкурируют за доллары: как это влияет на курс валют — Finance.ua

Банки и обменники конкурируют за доллары: как это влияет на курс валют Сегодня 08:39 — Валюта

Банки и обменники конкурируют за доллары: как это влияет на курс валют

Курс доллара к концу этой недели в Украине изменится слабо, считают эксперты. Изменения его до 24 марта вряд ли окажутся слишком заметными, тем более, на фоне роста конкуренции банков и обменных пунктов за клиентов.

Об этом сообщил начальник департамента казначейства банка «Глобус» Тарас Лесовой. По его словам, на рынке наблюдаются ежедневные курсовые изменения, но они по-прежнему умеренные и не вызывают чрезмерного ажиотажа.

Для того чтобы удерживать рынок в стабильном состоянии, НБУ нужно проводить валютные интервенции в размере 500−600 млн долл. в неделю.

При этом достаточно долго на наличном рынке можно говорить о явлении конкуренции между финучреждениями за продавца (разница между курсами покупки в комбанках и обменных пунктах почти одинакова). Однако дальнейшее сближение безналичного и наличного курсов будет возможно только при существенном доминировании предложения над спросом.

Также хотя на курс и влияют настроения украинцев, правда, он имеет свой «срок годности», его влияние на рынок в большинстве своем быстротечно, ведь дефицита валюты нет, финучреждения при необходимости способны насытить рынок.

При этом вероятный валютный коридор для доллара на 18−24 марта, по прогнозу Тараса Лесового, составит 38,5−39,5 грн на наличном рынке, а ежедневные колебания могут достигать 30−50 копеек на долларе.

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