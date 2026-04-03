Какие цены на аренду в дачный сезон: чего ожидать 03.04.2026, 20:00

В этом сезоне, по мнению риелторов, будет настоящий бум и на рынке аренды загородной недвижимости.

Эксперты рассказали , почему загородные дома сейчас на пике популярности.

Во-первых, эксперты говорят о риске атак врага по объектам водоснабжения этим летом, то есть коммунальный террор может продолжиться. Поэтому многие семьи с детьми уже сейчас ищут возможность выехать из мегаполиса на все лето.

Во-вторых, рынок продажи и аренды домов активно пересекаются: потенциальные покупатели коттеджей, особенно те, что сейчас живут в городских квартирах, сначала снимают дом, чтобы понять, подойдет ли им «деревенская жизнь».

Цены

По словам эксперта Луханиной, небольшой дом (до 120 квадратов) нового строительства в непосредственной близости от Киева можно арендовать за 30−60 тыс. грн.

В коттеджных городках от 30 тыс. грн стартует стоимость аренды таунхауса, а за отдельный дом придется платить не менее 45−50 тыс. грн.

Ценники могут достигать 100−130 тыс. грн, если, скажем, в доме есть бассейн, а рядом — рекреационная зона.

При этом сегмент старых дач заметно сузился. Многие владельцы просто сдали дома с печным отоплением еще зимой — на длительный срок. К примеру, на flatfy в объявлении о сдаче старого дома в Ирпене за 9 тыс. грн в месяц сразу указано, что предложение — для бригады рабочих.

Читайте также Лучшие варианты инвестиций в альтернативные активы

Но, по словам риелторов, снизился и спрос на дачные домики сомнительного комфорта.

К примеру, на OLX выставлен в аренду дом в Крушинке (20 километров от Киева) за 10 тыс. грн — дача постройки конца прошлого века с удобствами во дворе и весьма унылым интерьером.

За 8 тыс. грн предлагается дача старой постройки с колодцем вместо водопровода и туалетом во дворе в 35 километрах от Киева.

Как говорят риелторы, люди не хотят въезжать в такие дома, даже несмотря на сравнительно невысокие ценники.

Читайте также Рынок аренды в Украине выведут из тени — основные правила

«Дачный формат отдыха ценят преимущественно семьи с детьми. Для многих молодых семей неухоженные дачи с удобствами во дворе — неприемлемый формат. Они предпочитают выезжать в другие регионы, где за такие деньги можно найти более приличное предложение или покупать короткие туры на базы отдыха», — рассказал «Минфину» риелтор Андрей, работающий в Вышгородском районе.

Прогнозы риелторов

Риелторы также говорят, что ожидается рост арендных ставок этим летом, но не на все дома, а только на самые востребованные в сегменте до 30−40 тыс. грн в месяц. Они могут подорожать не менее чем на 5−7%.

Что касается премиальных коттеджей, аренда которых привязана к доллару, то они могут даже немного подешеветь из-за роста валютного курса и сравнительно небольшого спроса на них.

Ранее Finance.ua писал, что для рынка недвижимости Украины последние четыре года стали периодом наибольшей турбулентности в истории. Особенно это касается крупных прифронтовых городов — Днепра, Харькова, Запорожья и Херсона. Как изменялась стоимость жилья от довоенного спокойствия до реалий марта 2026 года, читайте в материале Finance.ua.

