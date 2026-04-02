Лучшие варианты инвестиций в альтернативные активы 02.04.2026, 20:07

CEO Zeminvest Александр Кравченко получает награду от CEO Treeum Валерии Луневой

27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Отдельное внимание было уделено номинациям «Лучшее инвестиционное предложение в альтернативные активы». В нем отмечают продукты, помогающие инвесторам находить новые источники дохода.

Тройка лидеров

3 место — 450 Group:

инвестиционный продукт 450 Group предусматривает вложения в жилую недвижимость в Киеве с минимальным порогом входа от 20 420 долларов США или около 861 724 грн;

рекомендованный срок инвестирования — от 1 года;

доходность от аренды составляет 8−10% годовых с ежемесячными выплатами;

средняя капитализация актива — до 20% в зависимости от стадии готовности объекта;

управленческая компания содержит 10% за полное операционное управление, других комиссий не заявлено;

Инвестор получает пассивный доход, прозрачную отчетность и возможность выхода через продажу квартиры.

2 место — Твоє Коло:

инвестиционный продукт «Твоє Коло» предлагает вложения в сельскохозяйственную землю с минимальным порогом входа от 6 тыс. долларов США или около 260 тыс. грн. за участок площадью 2 га в центральном регионе Украины;

рекомендованный срок инвестирования — 4−5 лет;

заявленная доходность составляет от 20% годовых в гривне после налогов, что формируется из арендного дохода 3−8% годовых и рост стоимости актива около 25% в год;

средняя зафиксированная чистая доходность при выходе достигает 23% годовых в долларах США. Аренда начисляется с первого дня и выплачивается ежегодно;

расходы инвестора включают 8% комиссии за подбор и юридическое сопровождение и 10−15 тыс. грн нотариальных расходов. Вознаграждение за управление составляет 15% от прироста стоимости при продаже;

компания работает только в безопасных регионах, гарантирует выплату аренды и обеспечивает полное сопровождение входа и выхода из инвестиции.

1 место — Zeminvest:

предлагает инвестиции в земельные активы с минимальным порогом входа от 200 тыс. грн и заказным сроком 5−7 лет;

ожидаемая доходность заявлена ​​на уровне от 31% годовых и состоит из потенциальной капитализации стоимости земли около 25% и пассивного дохода от аренды на уровне около 6% годовых, при фактической средней доходности в долларах США от 16,5% годовых;

инвестор каждый год получает арендные выплаты, размер которых может пересматривать арендатор;

комиссионная модель прозрачна и включает 7% на входе, государственную пошлину 1%, нотариальные расходы и 15% положительного прироста стоимости актива при выходе. Скрытые платежи отсутствуют;

основной риск связан с возможной оккупацией территорий;

по состоянию на конец 2025 года сервис обслуживает около 650 активных инвесторов и управляет более 5500 га земли, выплатив 38 млн грн пассивного дохода с 2021 по 2025 год.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.