0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Лучшие варианты инвестиций в альтернативные активы

Личные финансы
399
CEO Zeminvest Александр Кравченко получает награду от CEO Treeum Валерии Луневой
CEO Zeminvest Александр Кравченко получает награду от CEO Treeum Валерии Луневой
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Отдельное внимание было уделено номинациям «Лучшее инвестиционное предложение в альтернативные активы». В нем отмечают продукты, помогающие инвесторам находить новые источники дохода.

Тройка лидеров

3 место — 450 Group:
  • инвестиционный продукт 450 Group предусматривает вложения в жилую недвижимость в Киеве с минимальным порогом входа от 20 420 долларов США или около 861 724 грн;
  • рекомендованный срок инвестирования — от 1 года;
  • доходность от аренды составляет 8−10% годовых с ежемесячными выплатами;
  • средняя капитализация актива — до 20% в зависимости от стадии готовности объекта;
  • управленческая компания содержит 10% за полное операционное управление, других комиссий не заявлено;
  • Инвестор получает пассивный доход, прозрачную отчетность и возможность выхода через продажу квартиры.
2 место — Твоє Коло:
  • инвестиционный продукт «Твоє Коло» предлагает вложения в сельскохозяйственную землю с минимальным порогом входа от 6 тыс. долларов США или около 260 тыс. грн. за участок площадью 2 га в центральном регионе Украины;
  • рекомендованный срок инвестирования — 4−5 лет;
  • заявленная доходность составляет от 20% годовых в гривне после налогов, что формируется из арендного дохода 3−8% годовых и рост стоимости актива около 25% в год;
  • средняя зафиксированная чистая доходность при выходе достигает 23% годовых в долларах США. Аренда начисляется с первого дня и выплачивается ежегодно;
  • расходы инвестора включают 8% комиссии за подбор и юридическое сопровождение и 10−15 тыс. грн нотариальных расходов. Вознаграждение за управление составляет 15% от прироста стоимости при продаже;
  • компания работает только в безопасных регионах, гарантирует выплату аренды и обеспечивает полное сопровождение входа и выхода из инвестиции.
1 место — Zeminvest:
  • предлагает инвестиции в земельные активы с минимальным порогом входа от 200 тыс. грн и заказным сроком 5−7 лет;
  • ожидаемая доходность заявлена ​​на уровне от 31% годовых и состоит из потенциальной капитализации стоимости земли около 25% и пассивного дохода от аренды на уровне около 6% годовых, при фактической средней доходности в долларах США от 16,5% годовых;
  • инвестор каждый год получает арендные выплаты, размер которых может пересматривать арендатор;
  • комиссионная модель прозрачна и включает 7% на входе, государственную пошлину 1%, нотариальные расходы и 15% положительного прироста стоимости актива при выходе. Скрытые платежи отсутствуют;
  • основной риск связан с возможной оккупацией территорий;
  • по состоянию на конец 2025 года сервис обслуживает около 650 активных инвесторов и управляет более 5500 га земли, выплатив 38 млн грн пассивного дохода с 2021 по 2025 год.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииДеньгиИнвестиции в недвижимостьЗемельный участок
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems