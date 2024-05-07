Какие банки предпочитают украинские фрилансеры (инфографика) — Finance.ua

Какие банки предпочитают украинские фрилансеры (инфографика)
Среди украинских фрилансеров растет спрос на услуги мобильного банка monobank, популярность же государственного ПриватБанка падает.
Об этом сообщает украинский сервис фриланса Freelancehunt.
«Эксперты заметили стремительный рост популярности monobank с началом 2024 года: за первые 3 месяца этого года показатели увеличились с 41,54% до 44,18% против прошлого года. При этом популярность ПриватБанка падает: в 2023 году ему отдавали предпочтение 49,62% пользователей, а уже в 2024 — только 45,6%», — говорится в исследовании.
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Больше сторонников получают и другие банки:
- ПУМБ выбрали 2,25% фрилансеров в 2024 году;
- А-банк — 2,19%;
- Райффайзен Банк — 1,49%.
Эксперты решили также узнать, какие возрастные группы предпочитают тот или иной банк.
Так, «сторонников» monobank в возрасте 18−24 лет гораздо больше как среди женщин, так и среди мужчин. Практически поровну разделились характеристики у парней возрастной категории 25−34 лет.
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Большинство (58,2%) женщин в возрасте 35−44 лет предпочитают ПриватБанк. В то же время, у мужчин ситуация почти такая же — чуть меньше половины (45%) выбирает этот банк как основную платформу для финансовых операций. Аудитория 45+, независимо от гендера, также выбирает ПриватБанк — 62,85% мужчин и 56,3% женщин.
Напомним, ранее в Freelancehunt сообщали, что наибольшей популярностью фриланс пользуется среди людей 18−35 лет. Их доля на рынке составляет чуть более 70%. Большинство фрилансеров работают в сферах, связанных с дизайном (32,5%), программированием (19,99%) и текстами (19,38%). А вот менее популярными стали направления администрирования (1,75%), аутсорсинга и консалтинга (1,27%) и мобильных приложений (0,81%).
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Из-за полномасштабной агрессии россиян в 2022 году 23,86% фрилансеров переехали в другие города Украины, еще 10% — в другие страны.
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