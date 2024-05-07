Какие банки предпочитают украинские фрилансеры (инфографика) — Finance.ua

Какие банки предпочитают украинские фрилансеры (инфографика) Сегодня 13:02 — Личные финансы

Какие банки предпочитают украинские фрилансеры (инфографика), freepik.com

Среди украинских фрилансеров растет спрос на услуги мобильного банка monobank , популярность же государственного ПриватБанка падает.

Об этом сообщает украинский сервис фриланса Freelancehunt

«Эксперты заметили стремительный рост популярности monobank с началом 2024 года: за первые 3 месяца этого года показатели увеличились с 41,54% до 44,18% против прошлого года. При этом популярность ПриватБанка падает: в 2023 году ему отдавали предпочтение 49,62% пользователей, а уже в 2024 — только 45,6%», — говорится в исследовании.

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Больше сторонников получают и другие банки:

ПУМБ выбрали 2,25% фрилансеров в 2024 году;

выбрали 2,25% фрилансеров в 2024 году; А-банк — 2,19%;

— 2,19%; Райффайзен Банк — 1,49%.

Инфографика: Freelancehunt

Эксперты решили также узнать, какие возрастные группы предпочитают тот или иной банк.

Так, «сторонников» monobank в возрасте 18−24 лет гораздо больше как среди женщин, так и среди мужчин. Практически поровну разделились характеристики у парней возрастной категории 25−34 лет.

Большинство (58,2%) женщин в возрасте 35−44 лет предпочитают ПриватБанк . В то же время, у мужчин ситуация почти такая же — чуть меньше половины (45%) выбирает этот банк как основную платформу для финансовых операций. Аудитория 45+, независимо от гендера, также выбирает ПриватБанк — 62,85% мужчин и 56,3% женщин.

Инфографика: Freelancehunt

Напомним, ранее в Freelancehunt сообщали , что наибольшей популярностью фриланс пользуется среди людей 18−35 лет. Их доля на рынке составляет чуть более 70%. Большинство фрилансеров работают в сферах, связанных с дизайном (32,5%), программированием (19,99%) и текстами (19,38%). А вот менее популярными стали направления администрирования (1,75%), аутсорсинга и консалтинга (1,27%) и мобильных приложений (0,81%).

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В последнее время количество специалистов, желающих работать онлайн, значительно возросло . По данным опроса Work.ua, более 75% специалистов предпочитают те компании, которые готовы предлагать удаленный или гибридный формат работы.

Из-за полномасштабной агрессии россиян в 2022 году 23,86% фрилансеров переехали в другие города Украины, еще 10% — в другие страны.

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