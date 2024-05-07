Какие банки предпочитают украинские фрилансеры (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие банки предпочитают украинские фрилансеры (инфографика)

Личные финансы
83
Какие банки предпочитают украинские фрилансеры (инфографика)
Какие банки предпочитают украинские фрилансеры (инфографика), freepik.com
Среди украинских фрилансеров растет спрос на услуги мобильного банка monobank, популярность же государственного ПриватБанка падает.
Об этом сообщает украинский сервис фриланса Freelancehunt.
«Эксперты заметили стремительный рост популярности monobank с началом 2024 года: за первые 3 месяца этого года показатели увеличились с 41,54% до 44,18% против прошлого года. При этом популярность ПриватБанка падает: в 2023 году ему отдавали предпочтение 49,62% пользователей, а уже в 2024 — только 45,6%», — говорится в исследовании.

Читайте также: Выгодно ли быть фрилансером

Больше сторонников получают и другие банки:
  • ПУМБ выбрали 2,25% фрилансеров в 2024 году;
  • А-банк — 2,19%;
  • Райффайзен Банк — 1,49%.
Инфографика: Freelancehunt
Инфографика: Freelancehunt
Эксперты решили также узнать, какие возрастные группы предпочитают тот или иной банк.
Так, «сторонников» monobank в возрасте 18−24 лет гораздо больше как среди женщин, так и среди мужчин. Практически поровну разделились характеристики у парней возрастной категории 25−34 лет.

Читайте также: Работа в Европе: какие зарплаты предлагают в разных странах за час работы

Большинство (58,2%) женщин в возрасте 35−44 лет предпочитают ПриватБанк. В то же время, у мужчин ситуация почти такая же — чуть меньше половины (45%) выбирает этот банк как основную платформу для финансовых операций. Аудитория 45+, независимо от гендера, также выбирает ПриватБанк — 62,85% мужчин и 56,3% женщин.
Инфографика: Freelancehunt
Инфографика: Freelancehunt
Напомним, ранее в Freelancehunt сообщали, что наибольшей популярностью фриланс пользуется среди людей 18−35 лет. Их доля на рынке составляет чуть более 70%. Большинство фрилансеров работают в сферах, связанных с дизайном (32,5%), программированием (19,99%) и текстами (19,38%). А вот менее популярными стали направления администрирования (1,75%), аутсорсинга и консалтинга (1,27%) и мобильных приложений (0,81%).

Читайте также: Уволиться с работы в условиях войны

В последнее время количество специалистов, желающих работать онлайн, значительно возросло. По данным опроса Work.ua, более 75% специалистов предпочитают те компании, которые готовы предлагать удаленный или гибридный формат работы.
Из-за полномасштабной агрессии россиян в 2022 году 23,86% фрилансеров переехали в другие города Украины, еще 10% — в другие страны.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.