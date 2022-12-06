Какие банки будут дежурить при блэкауте: обновленный список НБУ — Finance.ua

Какие банки будут дежурить при блэкауте: обновленный список НБУ Сегодня 13:02 — Фондовый рынок

Какие банки будут дежурить при блэкауте: обновленный список НБУ

Национальный банк Украины обновил перечень отделений государственных и коммерческих банков, которые будут работать при длительном отсутствии электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины вместе с системно важными банками вводят план мер по обеспечению непрерывности работы банковской системы на случай длительного отсутствия электроснабжения. Помимо финансовых услуг банки будут предоставлять профессиональную консультацию, при этом отделениям рекомендовано автоматически продлевать срок действия платежных карт и отсрочить повторную идентификацию клиентов.

Список дежурных отделений банков постоянно уточняется и обновляется. По состоянию на 5 декабря их можно найти здесь

«Детальную информацию об очередных отделениях вы сможете узнать в контакт-центрах, на официальных сайтах и в социальных сетях банков», — говорится в сообщении.

Украинские банки продолжают работать при отключении света по всей стране на несколько часов ежедневно. Обеспечены все безналичные расчеты, в опорных отделениях устанавливаются электрогенераторы.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что планы обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы учитывают разные события и разный сценарий развития этих событий. Системные банки продолжат работу там, где нужно.

Справка Finance.ua:

Нацбанк ведет переговоры с банками для создания национальной сети из около 1000 отделений с резервными источниками энергоснабжения, доступной для использования всеми системно-важными банками и сотрудниками НБУ.

ПриватБанк увеличил лимит на снятие наличных в банкоматах сети до 20 тысяч гривен, ранее за один раз в банкоматах банка можно было снять 10 тысяч гривен.

Ощадбанк приравнял лимиты снятия наличных с карт других банков к соответствующим лимитам, которые применяются к собственным картам банка. Этот шаг позволит всем украинцам, без разделения на клиентов Ощада и других банковских учреждений, снимать наличные в банкоматной сети Ощадбанка в объеме 50 тысяч гривен с одной карты в сутки.

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