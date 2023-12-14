Какие авто выбирали украинцы в разных регионах в ноябре — Finance.ua

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Какие авто выбирали украинцы в разных регионах в ноябре

Личные финансы
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Какие авто выбирали украинцы в разных регионах в ноябре
Какие авто выбирали украинцы в разных регионах в ноябре
В ноябре в Украине наиболее популярными региональными рынками для приобретения новых легковых автомобилей оказались: Киев, Киевская область, Днепропетровская, Львовская и Одесская.
Об этом сообщает «Укравтопром».
«Эти региональные рынки обеспечили 62% продаж новых легковых автомобилей в ноябре», — говорится в сообщении.

Сколько авто приобрели:

  • за месяц киевляне приобрели — 1898 новых автомобилей;
  • в Киевской области было зарегистрировано — 437 единиц;
  • жители Днепропетровщины купили — 408 машин;
  • во Львовской области — 295;
  • в Одесской обл. — 282.
Бестселлером ноября в столице стал кроссовер Nissan Qashqai.
В Киевской, Львовской и Одесской областях чаще всего отдают предпочтение электромобилю Volkswagen ID.4. Лидером рынка Днепропетровщины был Renault Duster.
Напомним, в ноябре украинский автопарк пополнили 4316 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое больше, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем 2023 г. рынок снизился на 4%.
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В течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 3% больше по сравнению с октябрем.
Самыми популярными на отечественном рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями. В ноябре, как и в прошлом месяце, они охватили 45% продаж новых авто.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравните цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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