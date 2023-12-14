Какие авто выбирали украинцы в разных регионах в ноябре — Finance.ua

Какие авто выбирали украинцы в разных регионах в ноябре Сегодня 19:01 — Личные финансы

Какие авто выбирали украинцы в разных регионах в ноябре

В ноябре в Украине наиболее популярными региональными рынками для приобретения новых легковых автомобилей оказались: Киев, Киевская область, Днепропетровская, Львовская и Одесская.

Об этом сообщает «Укравтопром».

«Эти региональные рынки обеспечили 62% продаж новых легковых автомобилей в ноябре», — говорится в сообщении.

Сколько авто приобрели:

за месяц киевляне приобрели — 1898 новых автомобилей;

в Киевской области было зарегистрировано — 437 единиц;

жители Днепропетровщины купили — 408 машин;

во Львовской области — 295;

в Одесской обл. — 282.

Бестселлером ноября в столице стал кроссовер Nissan Qashqai.

В Киевской, Львовской и Одесской областях чаще всего отдают предпочтение электромобилю Volkswagen ID.4. Лидером рынка Днепропетровщины был Renault Duster.

Напомним, в ноябре украинский автопарк пополнили 4316 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое больше, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем 2023 г. рынок снизился на 4%.

Читайте также Названы автомобили, которые вскоре снимут с производства

В течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 3% больше по сравнению с октябрем.

Самыми популярными на отечественном рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями. В ноябре, как и в прошлом месяце, они охватили 45% продаж новых авто.

Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравните цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.