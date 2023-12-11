Названы автомобили, которые вскоре снимут с производства — Finance.ua

Названы автомобили, которые вскоре снимут с производства
Автопроизводители регулярно не только выпускают новые машины и обновляют уже имеющийся модельный ряд, но и снимают с производства те модели, которые уже изжили себя или не пользуются спросом. Какие модели покинут рынок в ближайшее время, рассказали эксперты портала AutoBlog.
В следующем году производители снимут с продажи более двух десятков автомобилей. Среди них — две модели Audi. Это Audi R8 Performance Quattro, выпускавшийся в течение 17 лет, и Audi TT, для которого 2023 год модельный год стал последним. Говорят, что оба автомобиля в ближайшем будущем получат электрических преемников.
Вот автомобили, которые снимут с производства в ближайшее время:
- Audi R8 Performance Quattro;
- Audi TT;
- Chevrolet Bolt EV и EUV;
- Chevrolet Camaro;
- Dodge Challenger;
- Dodge Charger;
- Chrysler 300;
- Dodge Durango;
- Ford Edge;
- Ford Escape;
- Ford Transit Connect;
- Genesis G70;
- Jeep Cherokee;
- Jeep Renegade Upland;
- Kia Rio;
- Kia Stinger;
- Maserati Ghibli;
- Mazda CX-9;
- Mazda MX-30;
- McLaren 720S;
- Mercedes-AMG GT (четырехдверный);
- Mercedes-Benz C-Class и E-Class (купе и кабриолет);
- Mercedes-Benz CLS;
- Mercedes-Benz Metris;
- Mitsubishi Mirage;
- Nissan Maxima.
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