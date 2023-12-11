Названы автомобили, которые вскоре снимут с производства — Finance.ua

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Названы автомобили, которые вскоре снимут с производства

Технологии&Авто
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Названы автомобили, которые вскоре снимут с производства
Названы автомобили, которые вскоре снимут с производства
Автопроизводители регулярно не только выпускают новые машины и обновляют уже имеющийся модельный ряд, но и снимают с производства те модели, которые уже изжили себя или не пользуются спросом. Какие модели покинут рынок в ближайшее время, рассказали эксперты портала AutoBlog.
В следующем году производители снимут с продажи более двух десятков автомобилей. Среди них — две модели Audi. Это Audi R8 Performance Quattro, выпускавшийся в течение 17 лет, и Audi TT, для которого 2023 год модельный год стал последним. Говорят, что оба автомобиля в ближайшем будущем получат электрических преемников.
Вот автомобили, которые снимут с производства в ближайшее время:
  1. Audi R8 Performance Quattro;
  2. Audi TT;
  3. Chevrolet Bolt EV и EUV;
  4. Chevrolet Camaro;
  5. Dodge Challenger;
  6. Dodge Charger;
  7. Chrysler 300;
  8. Dodge Durango;
  9. Ford Edge;
  10. Ford Escape;
  11. Ford Transit Connect;
  12. Genesis G70;
  13. Jeep Cherokee;
  14. Jeep Renegade Upland;
  15. Kia Rio;
  16. Kia Stinger;
  17. Maserati Ghibli;
  18. Mazda CX-9;
  19. Mazda MX-30;
  20. McLaren 720S;
  21. Mercedes-AMG GT (четырехдверный);
  22. Mercedes-Benz C-Class и E-Class (купе и кабриолет);
  23. Mercedes-Benz CLS;
  24. Mercedes-Benz Metris;
  25. Mitsubishi Mirage;
  26. Nissan Maxima.
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По материалам:
MMR
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