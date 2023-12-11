Названы автомобили, которые вскоре снимут с производства — Finance.ua

Названы автомобили, которые вскоре снимут с производства 11.12.2023, 00:27 — Технологии&Авто

Названы автомобили, которые вскоре снимут с производства

Автопроизводители регулярно не только выпускают новые машины и обновляют уже имеющийся модельный ряд, но и снимают с производства те модели, которые уже изжили себя или не пользуются спросом. Какие модели покинут рынок в ближайшее время, рассказали эксперты портала AutoBlog.

В следующем году производители снимут с продажи более двух десятков автомобилей. Среди них — две модели Audi. Это Audi R8 Performance Quattro, выпускавшийся в течение 17 лет, и Audi TT, для которого 2023 год модельный год стал последним. Говорят, что оба автомобиля в ближайшем будущем получат электрических преемников.

Вот автомобили, которые снимут с производства в ближайшее время:

Audi R8 Performance Quattro; Audi TT; Chevrolet Bolt EV и EUV; Chevrolet Camaro; Dodge Challenger; Dodge Charger; Chrysler 300; Dodge Durango; Ford Edge; Ford Escape; Ford Transit Connect; Genesis G70; Jeep Cherokee; Jeep Renegade Upland; Kia Rio; Kia Stinger; Maserati Ghibli; Mazda CX-9; Mazda MX-30; McLaren 720S; Mercedes-AMG GT (четырехдверный); Mercedes-Benz C-Class и E-Class (купе и кабриолет); Mercedes-Benz CLS; Mercedes-Benz Metris; Mitsubishi Mirage; Nissan Maxima.

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MMR По материалам:

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