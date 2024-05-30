Какие авто покупают украинцы: импорт легковых автомобилей по типам двигателей (инфографика) — Finance.ua
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Какие авто покупают украинцы: импорт легковых автомобилей по типам двигателей (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие авто покупают украинцы: импорт легковых автомобилей по типам двигателей (инфографика)
Какие авто покупают украинцы: импорт легковых автомобилей по типам двигателей (инфографика)
Как сообщал Укравтопром, в I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 легковых автомобилей.
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Из этого количества, по данным Гостаможслужбы, три четверти этого импорта охватили автомобили, оборудованные традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Структура импорта легковых автомобилей по типам двигателей в I квартале выглядела так:
Какие авто покупают украинцы: импорт легковых автомобилей по типам двигателей (инфографика)
Напомним, больше всего импортировали бензиновых авто — 45,3 тыс. штук (52%), дизельных авто — 20 тыс. штук (23%), электроавтомобилей — 15,3 тыс. (18%) и гибридных автомобилей — 5,8 тыс. штук (7%).
Бензиновые авто охватили 46% апрельского рынка новых легковушек и остаются самым большим его сегментом. Однако их рыночная доля относительно апреля 2023 уменьшилась на 2 процентных пункта. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX5.
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В апреле автопарк Украины пополнили 6,2 тыс. авто с дизельными двигателями, что почти на 10% меньше, чем в прошлом году. «Из них: 1,4 тыс. ед. новых (+10%) и 4,8 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-14%). Таким образом, на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 24% продаж, как и в апреле 2023г», — сообщили в Укравтопроме.

Справка Finance.ua:

  • Рейтинг самых популярных производителей дизельных легковых машин на украинском вторичном рынке возглавляет Volkswagen, с немалой долей 19%. Об этом пишет auto.ria. Также есть спрос на авто Renault (12,7%), которые на второй позиции; третий в этом списке Mercedes-Benz с долей 9%. Если к ним добавить Skoda и BMW, получим более половины (53%) всего рынка в этом подсегменте.
  • В Украине существует обязательное требование для владельцев механических транспортных средств иметь страховой полис ОСАГО. Однако некоторым автомобилистам кроме «автогражданки» нужно иметь еще одну страховку, за отсутствие которой можно получить немалый штраф.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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