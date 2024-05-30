Какие авто покупают украинцы: импорт легковых автомобилей по типам двигателей (инфографика) — Finance.ua

Какие авто покупают украинцы: импорт легковых автомобилей по типам двигателей (инфографика) Сегодня 14:00 — Технологии&Авто

Какие авто покупают украинцы: импорт легковых автомобилей по типам двигателей (инфографика)

Как сообщал Укравтопром, в I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 легковых автомобилей.

Из этого количества, по данным Гостаможслужбы, три четверти этого импорта охватили автомобили, оборудованные традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Структура импорта легковых автомобилей по типам двигателей в I квартале выглядела так:

Напомним, больше всего импортировали бензиновых авто — 45,3 тыс. штук (52%), дизельных авто — 20 тыс. штук (23%), электроавтомобилей — 15,3 тыс. (18%) и гибридных автомобилей — 5,8 тыс. штук (7%).

Бензиновые авто охватили 46% апрельского рынка новых легковушек и остаются самым большим его сегментом. Однако их рыночная доля относительно апреля 2023 уменьшилась на 2 процентных пункта. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX5.

В апреле автопарк Украины пополнили 6,2 тыс. авто с дизельными двигателями, что почти на 10% меньше, чем в прошлом году. «Из них: 1,4 тыс. ед. новых (+10%) и 4,8 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-14%). Таким образом, на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 24% продаж, как и в апреле 2023г», — сообщили в Укравтопроме.

Справка Finance.ua:

Рейтинг самых популярных производителей дизельных легковых машин на украинском вторичном рынке возглавляет Volkswagen, с немалой долей 19%. Об этом пишет auto.ria. Также есть спрос на авто Renault (12,7%), которые на второй позиции; третий в этом списке Mercedes-Benz с долей 9%. Если к ним добавить Skoda и BMW, получим более половины (53%) всего рынка в этом подсегменте.

В Украине существует обязательное требование для владельцев механических транспортных средств иметь страховой полис ОСАГО. Однако некоторым автомобилистам кроме «автогражданки» нужно иметь еще одну страховку, за отсутствие которой можно получить немалый штраф.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.