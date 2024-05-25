ТОП-10 новых бензиновых автомобилей, которые покупали украинские автомобилисты в апреле — Finance.ua

ТОП-10 новых бензиновых автомобилей, которые покупали украинские автомобилисты в апреле
В апреле украинский автопарк пополнили более 2,6 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Об этом пишет «Укравтопром».
В сообщении указано, что это на 7% больше, чем в прошлом году.
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Бензиновые авто охватили 46% апрельского рынка новых легковушек и остаются крупнейшим его сегментом. Однако их рыночная доля относительно апреля 2023 года уменьшилась на 2 процентных пункта.
Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX5.
ТОП-10 моделей новых легковушек с бензиновыми двигателями:
- Mazda CX5 — 220 ед.;
- Kia Sportage — 185 ед.;
- Toyota RAV-4 — 174 ед.;
- Renault Duster — 111 ед.;
- Hyundai Tucson — 110 ед.;
- Suzuki Vitara — 106 ед.;
- Suzuki SX4 — 94 ед.;
- Skoda Octavia — 94 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 83 ед.;
- Kia Cee’d — 61 ед.
Напомним, в течение апреля украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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