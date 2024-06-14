Какие авто из Китая выбирали украинцы в мае (инфографика) — Finance.ua

Какие авто из Китая выбирали украинцы в мае (инфографика) Сегодня 14:00 — Технологии&Авто

Какие авто из Китая выбирали украинцы в мае (инфографика)

За прошедший месяц украинцы приобрели 931 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Это на 8% больше по сравнению с маем 2023 года. Из этого количества: новых — 697 ед. (+16%); б/у — 234 ед. (-10%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 79%.

Напомним, в 2023 году немецкие автозаводы изготовили около 1,27 миллиона электромобилей и плагин-гибридов. Страна также занимает 2 место после Китая в мире по выпуску авто на электротяге.

По данным немецкой ассоциации автомобильной промышленности, в 2023 году с немецких конвейеров сошло 995 000 электромобилей.

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Ранее мы писали, что деградация аккумуляторов — одна из причин быстрого удешевления электромобилей. Со временем разрыв в цене между бензиновым и электрическим автомобилем растет, что делает эксплуатацию электричек менее привлекательной.

В прошлом году цены на подержанные электромобили были в среднем на 25% выше. В настоящее время они упали на 8%.

Согласно данным iSeeCars, цены на электромобили постоянно снижались к средине прошлого года, стабилизировавшись в последние несколько месяцев 2023 года, а затем снова ускорились в феврале.

Среднюю цену подержанного бензинового автомобиля не постигла такая участь. Они держались на уровне около 31 000 долларов в течение примерно года, изменившись не более чем на 7% по сравнению с прошлым годом, и фактически выросли примерно на 375 долларов с февраля по май 2024 года.

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Справка Finance.ua:

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В то же время доля новых машин в регистрациях BEV составила 17%, против 21% в апреле 2023 года.

В апреле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1049 автомобилей.

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