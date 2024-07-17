Какая страна в Европе имела самый большой прирост населения в 2024 году — Finance.ua

Какая страна в Европе имела самый большой прирост населения в 2024 году
Население ЕС увеличивается второй год подряд и в январе 2024 достигло 449,2 миллиона человек.
Благодаря положительному сальдо миграции, главным образом обусловленному увеличением миграционных потоков, в ЕС проживает на 1,6 миллиона человек больше, чем в то же время в 2023 году
Об этом сообщает Schengen.News.
Согласно статистическому бюро ЕС Евростат, рост населения является результатом миграционных движений в период после COVID, а также потока перемещенных лиц из Украины в результате недавней войны.
С 1960 г. население ЕС выросло на 26,7%
С 1960 по 2024 год население ЕС выросло на 94,7 миллиона человек, то есть на 26,7 процента.
Однако рост населения происходил более постепенными темпами в последние годы, увеличиваясь в среднем на 0,6 миллиона человек в год, особенно в последнее десятилетие (2015−2024).
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В то время как в 2020 году из-за пандемии COVID-19 население ЕС ненадолго сократилось примерно на полмиллиона человек, а в 2021 году — почти на 0,3 миллиона человек, оно начало восстанавливать свой рост.
Где самое маленькое население
Мальта является страной с наименьшим населением — 0,6 миллиона, тогда как Германия имеет самое большое население, которое, по данным Destatis, немецкого статистического управления, достигло 84,3 миллиона.
Почти половина (47 процентов) населения ЕС состоит из общего населения Германии, Франции и Италии.
Испания имела самый высокий прирост населения в 2024 году
Всего на 2024 год в Испании проживало еще 525 100 человек, что является наибольшим ростом населения в этом списке. Далее следуют Германия и Франция из 330 000 и 229 000 жителей, а тенденция роста населения наблюдается в 20 странах ЕС.
Однако в целом семь стран зарегистрировали убыль населения в течение одного года.
Наибольшее сокращение наблюдается в Польше, где на начало 2024 года стало меньше на 132,8 тыс. человек. Численность населения Греции также сократилась на 16 800 жителей, за ней следует Венгрия, где в стране ЕС проживает на 15 100 человек меньше.
По странам с высокой плотностью населения список возглавляют Германия, Люксембург, Нидерланды и Бельгия. Плотность населения этих стран составляет от 232 до 1693 человек на квадратный километр.
Страны Северной Европы (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия) и страны Балтии (Эстония и Латвия) имеют наименьшую плотность — от трех до 35 человек на квадратный километр.
По гендерному соотношению в ЕС на 100 мужчин приходится 104,6 женщин. Это означает, что женщин в зоне на 5% больше мужчин.
Справка Finance.ua:
- По состоянию на 31 мая статус временной защиты в странах ЕС имели 4,3 миллиона человек, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения россии. Такие данные обнародовал Евростат.
- Согласно этим данным, по состоянию на конец мая основными странами ЕС, которые предоставили украинцам статус временной защиты, были:
- Германия — 1,3 млн человек, 31,3% от общего количества;
- Польша — 953,2 тыс. человек, 22,4%;
- Чехия (356,4 тыс., 8,4%).
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