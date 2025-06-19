Цены на авиабилеты снизились: западные европейцы избегают поездок в США из-за Трампа — Finance.ua

Цены на авиабилеты снизились: западные европейцы избегают поездок в США из-за Трампа Сегодня 18:18 — Мир

Цены на авиабилеты снизились: западные европейцы избегают поездок в США из-за Трампа

Трансатлантические авиабилеты упали до уровня, который последний раз наблюдался до пандемии.

из-за беспокойства по поводу пограничного контроля США и политики президента Дональда Трампа, пишет Это очередной признак того, что меньше европейцев путешествуют в СШАпишет reuters

Эта тенденция может распространиться и на период летних каникул, и после него, обычно это загруженное время для авиакомпаний и туристических компаний.

Согласно предварительным данным Национального управления путешествий и туризма США при Министерстве торговли США, количество прибывших в США иностранных туристов в мае сократилось на 2,8% по сравнению с прошлым годом.

Путешествия из Западной Европы в мае сократились на 4,4% из-за уменьшения количества путешественников из Дании и Германии.

По данным аналитической фирмы OAG Aviation, данные о предварительных бронированиях свидетельствуют о стабильном снижении, при этом общее количество входящих бронирований в США снизилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К чему это приведет

Падение спроса усугубит финансовые трудности авиакомпаний, особенно для европейских перевозчиков, таких как Air France KLM (AIRF.PA), Lufthansa (LHAG.DE).

Эти авиакомпании сталкиваются с проблемой роста расходов на рабочую силу и цен на нефть, а также с перебоями в рейсах из-за конфликтов на Ближнем Востоке, что увеличивает время и затраты на маршруты в Азию и из.

Европейцы начали пересматривать поездки в США после того, как Трамп предложил аннексировать Гренландию, начал глобальную торговую войну и издал приказы об усилении пограничной политики.

Туристическая страховка за границу за 5 минут у вас на email.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.