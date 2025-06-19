Цены на авиабилеты снизились: западные европейцы избегают поездок в США из-за Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на авиабилеты снизились: западные европейцы избегают поездок в США из-за Трампа

Мир
4
Цены на авиабилеты снизились: западные европейцы избегают поездок в США из-за Трампа
Цены на авиабилеты снизились: западные европейцы избегают поездок в США из-за Трампа
Трансатлантические авиабилеты упали до уровня, который последний раз наблюдался до пандемии.
Это очередной признак того, что меньше европейцев путешествуют в США из-за беспокойства по поводу пограничного контроля США и политики президента Дональда Трампа, пишет reuters.
Эта тенденция может распространиться и на период летних каникул, и после него, обычно это загруженное время для авиакомпаний и туристических компаний.
Согласно предварительным данным Национального управления путешествий и туризма США при Министерстве торговли США, количество прибывших в США иностранных туристов в мае сократилось на 2,8% по сравнению с прошлым годом.
Путешествия из Западной Европы в мае сократились на 4,4% из-за уменьшения количества путешественников из Дании и Германии.
По данным аналитической фирмы OAG Aviation, данные о предварительных бронированиях свидетельствуют о стабильном снижении, при этом общее количество входящих бронирований в США снизилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
К чему это приведет
Падение спроса усугубит финансовые трудности авиакомпаний, особенно для европейских перевозчиков, таких как Air France KLM (AIRF.PA), Lufthansa (LHAG.DE).
Эти авиакомпании сталкиваются с проблемой роста расходов на рабочую силу и цен на нефть, а также с перебоями в рейсах из-за конфликтов на Ближнем Востоке, что увеличивает время и затраты на маршруты в Азию и из.
Европейцы начали пересматривать поездки в США после того, как Трамп предложил аннексировать Гренландию, начал глобальную торговую войну и издал приказы об усилении пограничной политики.
Туристическая страховка за границу за 5 минут у вас на email.

Страхование для выезда за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems