Стало известно, в какой стране Европы самая стабильная финсистема — Finance.ua

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Стало известно, в какой стране Европы самая стабильная финсистема

Мир
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Стало известно, в какой стране Европы самая стабильная финсистема
Стало известно, в какой стране Европы самая стабильная финсистема, Фото: Schweizerische Eidgenossenschaft
Сильная экономика, низкий государственный долг, стабильная социальная система в сочетании с отличным качеством жизни — так оценивают аналитики нынешнюю Швейцарию.
Высокий чистый годовой доход и качество жизни населения, приемлемая норма сбережений вывели страну на лидерские позиции в Европе.
И только по ВВП на душу населения Конфедерацию опережают в Европе два государства, сообщает Blick.
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Несмотря на нарастание негативных настроений в обществе, что неизбежно ввиду изменения трендов в экономике, Швейцария остается наиболее финансово стабильной страной Европы.
В рейтинге 50 богатейших государств мира по ВВП на душу населения, опубликованном Visual Capitalist, Швейцарию обошли только Люксембург и Ирландия.
ВВП на каждого жителя Конфедерации почти в 105 тысяч долл. США — тоже весьма существенный результат, если учитывать, что средний показатель в рейтинге составил всего $14 200.
Финансовую стабильность Швейцарии наглядно демонстрирует новое исследование биржевого трейдера OANDA.
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Аналитики ранжировали 10 богатейших стран Европы по четырем экономическим характеристикам, в трех из которых Швейцария вышла на первое место.
По чистому годовому доходу страна с большим отрывом опередила всех — €45 582 — намного выше, чем у того же Люксембурга (€30 770) и Ирландии (€22 717).
Показатели нормы сбережений (22%) и качества жизни (7,8%) — тоже самые высокие в Европе.
«Подкачала» только безработица. Результат в 4,5% оказался несколько хуже, чем у Ирландии (по 4,2%), но при этом лучше, чем у Люксембурга (6,1%).
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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