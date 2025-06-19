Стало известно, в какой стране Европы самая стабильная финсистема — Finance.ua

Стало известно, в какой стране Европы самая стабильная финсистема Сегодня 09:30 — Мир

Стало известно, в какой стране Европы самая стабильная финсистема, Фото: Schweizerische Eidgenossenschaft

Сильная экономика, низкий государственный долг, стабильная социальная система в сочетании с отличным качеством жизни — так оценивают аналитики нынешнюю Швейцарию.

Высокий чистый годовой доход и качество жизни населения, приемлемая норма сбережений вывели страну на лидерские позиции в Европе.

И только по ВВП на душу населения Конфедерацию опережают в Европе два государства, сообщает Blick.

Читайте также Швейцария зафиксировала дефляцию впервые за четыре года

Несмотря на нарастание негативных настроений в обществе, что неизбежно ввиду изменения трендов в экономике, Швейцария остается наиболее финансово стабильной страной Европы.

В рейтинге 50 богатейших государств мира по ВВП на душу населения, опубликованном Visual Capitalist, Швейцарию обошли только Люксембург и Ирландия.

ВВП на каждого жителя Конфедерации почти в 105 тысяч долл. США — тоже весьма существенный результат, если учитывать, что средний показатель в рейтинге составил всего $14 200.

Финансовую стабильность Швейцарии наглядно демонстрирует новое исследование биржевого трейдера OANDA.

Читайте также 10 самых востребованных профессий в Швейцарии

Аналитики ранжировали 10 богатейших стран Европы по четырем экономическим характеристикам, в трех из которых Швейцария вышла на первое место.

По чистому годовому доходу страна с большим отрывом опередила всех — €45 582 — намного выше, чем у того же Люксембурга (€30 770) и Ирландии (€22 717).

Показатели нормы сбережений (22%) и качества жизни (7,8%) — тоже самые высокие в Европе.

«Подкачала» только безработица. Результат в 4,5% оказался несколько хуже, чем у Ирландии (по 4,2%), но при этом лучше, чем у Люксембурга (6,1%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.