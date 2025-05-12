10 самых востребованных профессий в Швейцарии — Finance.ua

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10 самых востребованных профессий в Швейцарии

Личные финансы
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10 самых востребованных профессий в Швейцарии
10 самых востребованных профессий в Швейцарии
Несмотря на определенное облегчение кадрового дефицита, компании в Швейцарии в 2025 году продолжают сталкиваться со значительными трудностями в найме персонала.
По данным исследования Manpower Group, 76% работодателей назвали поиск кадров «сложным» или «очень сложным», передает портал IamExpat.ch.
Для привлечения специалистов бизнесу приходится предлагать более высокие зарплаты и более гибкие условия труда. В то же время, по прогнозам Швейцарской ассоциации работодателей, к 2035 году стране может не хватать около 460 тысяч работников, причем больше всего в технических специальностях.
Аналитики платформы Indeed совместно с изданием Blick проанализировали, какие профессии пользуются наибольшим спросом. В список попали специальности с самым быстрым ростом количества вакансий за 2021−2024 годы и средней зарплатой более 80 000 франков в год.

Наиболее востребованные профессии в Швейцарии:

  • инженер-электрик (+710%);
  • инженер производственных установок (+362%);
  • налоговый консультант (+88%);
  • IT-консультант;
  • планировщик производства;
  • электрик;
  • руководитель мастерской;
  • специалист по автоматизации;
  • администратор ІКТ-систем;
  • HR-консультант.
Интересно, что даже при большом спросе некоторые специальности не демонстрируют сверхвысоких зарплат. Например, инженер-электрик в среднем зарабатывает 92 500 франков в год (99 тыс. евро), тогда как менеджеры финансового сектора — до 130 тысяч франков.
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Менеджер Indeed Switzerland Томас Кайзер указывает, что рост вакансий обусловлен не только нехваткой кадров, но и структурными изменениями в экономике. Особенно растет спрос на специалистов в сфере энергетики и цифровых технологий из-за энергетического перехода и цифровизации.

Новые правила трудоустройства для иностранцев

Власти Швейцарии признают нехватку внутренних ресурсов и принимают меры по либерализации доступа к рынку труда. С 2025 года изменились условия для ряда категорий:
  • иностранцы со статусом временной защиты (S) смогут менять кантон без отдельного разрешения — достаточно регистрации;
  • они также обязаны встать на учет в службе занятости;
  • выпускники швейцарских вузов, включая профессиональные школы и постдокторантов, теперь также получат преференции в трудоустройстве, если их деятельность представляет научный или экономический интерес для страны.
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В 2025 году Швейцария установила квоту на 8500 рабочих разрешений для граждан третьих стран (за пределами ЕС и ЕАСТ). Из них:
  • 4 500 — долгосрочные разрешения (категория B);
  • 4 000 — краткосрочные (категория L);
  • дополнительно — 3 500 разрешений для граждан Великобритании.
При этом в 2023 году было использовано только 78% квот, а в 2024-м только 63%.
Швейцария остается одной из самых привлекательных стран для релокации благодаря высокому уровню жизни, достойным зарплатам и стабильной экономике. В то же время страна сохраняет строгий контроль над миграционными процессами, в отличие от многих стран ЕС.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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