Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили на год — Finance.ua
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Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили на год

Личные финансы
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Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили на год
Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили на год
Еврокомиссия 10 июля еще на 12 месяцев продлила соглашение о роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
«Европейская комиссия приветствует пятое продление еще на 12 месяцев добровольного соглашения о роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами, цель которого — обеспечить беженцам из Украины возможность оставаться на связи», — сказано в сообщении.
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Это стало возможно благодаря подписантам, обязавшимся взаимно снизить свои тарифы для соединения звонков через границу.
Как отмечается, доступные звонки позволяют украинцам, которые ищут убежища в Европе из-за развязанной россией войны, находиться на связи с родными и друзьями в Украине и наоборот.
Последние данные, предоставленные Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC), свидетельствуют об эффективности подписанного соглашения между операторами в ЕС и в Украине.
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Еврокомиссия также призвала других операторов присоединиться к соглашению.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала продление бесплатного роуминга между ЕС и Украиной.
Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили на год
По ее словам, «телефонная связь во время войны — это спасательный круг, который объединят людей, ищущих убежища в Европе, с оставшимися на фронте».

Справка Finance.ua:

  • в апреле 2022 года телекоммуникационные операторы из ЕС и Украины впервые подписали совместное заявление о скоординированных усилиях по обеспечению и стабилизации доступного или бесплатного роуминга и международных звонков между ЕС и Украиной;
  • в апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял ее предложение о присоединении Украины к правилам ЕС касательно роуминга.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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