Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили на год — Finance.ua

Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили на год Сегодня 16:00 — Личные финансы

Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили на год

Еврокомиссия 10 июля еще на 12 месяцев продлила соглашение о роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Европейская комиссия приветствует пятое продление еще на 12 месяцев добровольного соглашения о роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами, цель которого — обеспечить беженцам из Украины возможность оставаться на связи», — сказано в сообщении.

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Это стало возможно благодаря подписантам, обязавшимся взаимно снизить свои тарифы для соединения звонков через границу.

Как отмечается, доступные звонки позволяют украинцам, которые ищут убежища в Европе из-за развязанной россией войны, находиться на связи с родными и друзьями в Украине и наоборот.

Последние данные, предоставленные Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC), свидетельствуют об эффективности подписанного соглашения между операторами в ЕС и в Украине.

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Еврокомиссия также призвала других операторов присоединиться к соглашению.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала продление бесплатного роуминга между ЕС и Украиной.

По ее словам, «телефонная связь во время войны — это спасательный круг, который объединят людей, ищущих убежища в Европе, с оставшимися на фронте».

Справка Finance.ua:

в апреле 2022 года телекоммуникационные операторы из ЕС и Украины впервые подписали совместное заявление о скоординированных усилиях по обеспечению и стабилизации доступного или бесплатного роуминга и международных звонков между ЕС и Украиной;

в апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял ее предложение о присоединении Украины к правилам ЕС касательно роуминга.

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