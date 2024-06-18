Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС

58
Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС
Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об имплементации норм европейского законодательства по роумингу.
Об этом свидетельствует проект закона № 10 265 на сайте парламента.
Читайте также
Согласно документу, украинцы смогут пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей в течение четырех месяцев, а европейцы — в Украине.
Закон направлен на постепенную интеграцию в Единый цифровой рынок ЕС, а именно — получение Украиной режима внутреннего рынка с ЕС по услугам роуминга путем присоединения к единой роуминговой зоне ЕС «Роуминг как дома» (Roam-Like-AtHomе/RLAH).
На практике RLAH — это услуга, которая означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно, услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, путешествующих по Украине.
Читайте также
Закон также гармонизирует национальное законодательство в области электронных коммуникаций с законодательством Европейского союза.
По мнению авторов документа, закон существенно улучшает инвестиционный климат для бизнеса в области электронных коммуникаций. Отечественные предприятия получат высокий уровень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС. Также он обеспечивает сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и выполнение условий для обретения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.