Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС — Finance.ua

Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС Сегодня 12:02

Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об имплементации норм европейского законодательства по роумингу.

Об этом свидетельствует проект закона № 10 265 на сайте парламента.

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Согласно документу, украинцы смогут пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей в течение четырех месяцев, а европейцы — в Украине.

Закон направлен на постепенную интеграцию в Единый цифровой рынок ЕС, а именно — получение Украиной режима внутреннего рынка с ЕС по услугам роуминга путем присоединения к единой роуминговой зоне ЕС «Роуминг как дома» (Roam-Like-AtHomе/RLAH).

На практике RLAH — это услуга, которая означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно, услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, путешествующих по Украине.

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Закон также гармонизирует национальное законодательство в области электронных коммуникаций с законодательством Европейского союза.

По мнению авторов документа, закон существенно улучшает инвестиционный климат для бизнеса в области электронных коммуникаций. Отечественные предприятия получат высокий уровень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС. Также он обеспечивает сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и выполнение условий для обретения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций.

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