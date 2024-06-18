Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС — Finance.ua

Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об имплементации норм европейского законодательства по роумингу.
Об этом свидетельствует проект закона № 10 265 на сайте парламента.
Согласно документу, украинцы смогут пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей в течение четырех месяцев, а европейцы — в Украине.
Закон направлен на постепенную интеграцию в Единый цифровой рынок ЕС, а именно — получение Украиной режима внутреннего рынка с ЕС по услугам роуминга путем присоединения к единой роуминговой зоне ЕС «Роуминг как дома» (Roam-Like-AtHomе/RLAH).
На практике RLAH — это услуга, которая означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно, услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, путешествующих по Украине.
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Закон также гармонизирует национальное законодательство в области электронных коммуникаций с законодательством Европейского союза.
По мнению авторов документа, закон существенно улучшает инвестиционный климат для бизнеса в области электронных коммуникаций. Отечественные предприятия получат высокий уровень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС. Также он обеспечивает сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и выполнение условий для обретения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций.
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