В Microsoft предупредили о приближении «бесконечного рабочего дня» — Finance.ua

В Microsoft предупредили о приближении «бесконечного рабочего дня» Сегодня 23:12 — Мир

В Microsoft предупредили о приближении «бесконечного рабочего дня»

Специалисты Microsoft проанализировали обширный массив анонимизированных данных пользователей Microsoft 365, включая электронную почту, видеозвонки и чаты. Исследование выявило новую тенденцию в организации труда: традиционные границы рабочего времени постепенно исчезают.

Сотрудники начинают работать раньше и завершают рабочий день позже, чем когда-либо. Значительно возросло количество пользователей, которые подключаются к работе уже в 6 утра. Около 40% из них в настоящее время проверяют почту и расставляют приоритеты задач на день.

Начиная с 8 утра, чаты в Microsoft Teams становятся популярнее электронной почты, а основное количество встреч приходится на промежутки с 9:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00. Наиболее загруженным днем ​​для звонков оказался вторник (23% от общего количества), тогда как в пятницу их меньше (16%). Особую обеспокоенность у исследователей вызывает рост числа совещаний после 20:00 — за год их количество выросло на 16%.

Кроме того, использование электронной почты в выходные существенно увеличилось: около 20% сотрудников проверяют почту до полудня в субботу и воскресенье, а более 5% возвращаются к ней вечером в воскресенье.

В среднем работник ежедневно получает 117 писем и 153 сообщения в Teams, что приводит к отвлечению каждые две минуты.

По мнению экспертов, эти данные свидетельствуют о формировании так называемого «бесконечного рабочего дня». Это явление связано с гибридными графиками и растущей нагрузкой на работников. Авторы исследования считают, что искусственный интеллект может отчасти помочь решить эту проблему, взяв на себя часть задач.

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