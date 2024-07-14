Специалисты Евростата подсчитали, сколько украинцев пользуются временной защитой в ЕС (инфографика) — Finance.ua

Специалисты Евростата подсчитали, сколько украинцев пользуются временной защитой в ЕС (инфографика)
По состоянию на 31 мая статус временной защиты в странах ЕС имели 4,3 миллиона человек, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения россии.
Такие данные обнародовал Евростат.
В каких странах больше всего украинцев
Согласно этим данным, по состоянию на конец мая основными странами ЕС, которые предоставили украинцам статус временной защиты, были:
- Германия — 1,3 млн человек, 31,3% от общего количества;
- Польша — 953,2 тыс. человек, 22,4%;
- Чехия (356,4 тыс., 8,4%).
В Евростате отмечают, что по сравнению с концом апреля 2024 года наибольший абсолютный рост числа получателей (временной защиты. — Ред.) наблюдался в Германии (+14 250; +1,1%), Чехии (+11 000; +3,2%) и Румынии (+3715; +2,4%).
В то же время их количество уменьшилось во Франции (-1005; -1,6%), Польше (-675; -0,1%) и Латвии (-15; -0,03%).
На 31 мая более 98% получателей временной защиты в ЕС были гражданами Украины. Почти половина получателей составляли взрослые женщины (45,6%), дети — почти треть (32,5%), взрослые мужчины — 21,9% от общего количества.
Справка Finance.ua:
- спустя более двух лет после начала полномасштабного вторжения россии в Украину все больше украинских беженцев планируют остаться в Германии навсегда;
- более половины граждан Украины в Германии (57%) представляют будущее своих детей в Германии, в то время как 39% видят их будущее в Украине;
- противоположная ситуация в Нидерландах, где 29% граждан Украины указали свою текущую страну проживания. Более половины (60%) видят будущее своих детей в Украине.
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