Как злоумышленники выманивают ПИН-коды и данные карт: схема обмана на торговых площадках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как злоумышленники выманивают ПИН-коды и данные карт: схема обмана на торговых площадках

Личные финансы
43
Как злоумышленники выманивают ПИН-коды и данные карт: схема обмана на торговых площадках
Как злоумышленники выманивают ПИН-коды и данные карт: схема обмана на торговых площадках, Фото: freepik
Мошенники используют фальшивые сайты и поддельные ссылки для выманивания персональных данных на торговых площадках.
Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Пример схемы мошенничества

Шаг 1. Мошенник притворяется заинтересованным покупателем. На OLX или других платформах злоумышленник пишет продавцу, показывая интерес к товару.
Читайте также
Затем предлагает перенести общение в мессенджер, например в Telegram, мотивируя это якобы техническими проблемами с отображением фотографий на платформе OLX.
Шаг 2. Предложение полной предоплаты. Мошенник в мессенджере сообщает о готовности приобрести товар и предлагает организовать отправку через «Новую Почту» с полной предоплатой на карту.
Для этого он запрашивает у продавца номер карты для оплаты и отправляет адрес для доставки товара.
Читайте также
Шаг 3. Фишинговая ссылка. Злоумышленник уверяет, что все оплатил и присылает фишинговую ссылку, стилизованную под страницу авторизации банка, где продавцу предлагают подтвердить получение средств.
Шаг 4. Выманивание данных. На фишинговой странице продавцу предлагают ввести номер мобильного телефона, номер карты и ПИН-код для подтверждения получения средств.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Шаг 5. Кража средств. Полученные данные мошенники используют для привязки аккаунта пользователя к новому устройству или онлайн-авторизации на портале соответствующего банка, что позволяет им вывести средства со счета жертвы.

Как уберечься от мошенничества

  • Обсуждайте детали сделки исключительно в чате торговой площадки или используя ее приложение!
  • Проверяйте сайты, на которых вы вводите свои данные.
Напомним, с началом полномасштабного вторжения миллионы украинских семей были вынуждены покинуть свои дома и искать новые возможности для жизни и работы.
Это привело к росту случаев торговли людьми — формы современного рабства, масштабы которого, по данным Совета Европы, достигли уровня эпидемии.

Псевдоволонтеры и мошенники за ширмой благотворительных сборов: какие крючки используют воры

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.