Как злоумышленники выманивают ПИН-коды и данные карт: схема обмана на торговых площадках — Finance.ua

Как злоумышленники выманивают ПИН-коды и данные карт: схема обмана на торговых площадках
Мошенники используют фальшивые сайты и поддельные ссылки для выманивания персональных данных на торговых площадках.
Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
Пример схемы мошенничества
Шаг 1. Мошенник притворяется заинтересованным покупателем. На OLX или других платформах злоумышленник пишет продавцу, показывая интерес к товару.
Затем предлагает перенести общение в мессенджер, например в Telegram, мотивируя это якобы техническими проблемами с отображением фотографий на платформе OLX.
Шаг 2. Предложение полной предоплаты. Мошенник в мессенджере сообщает о готовности приобрести товар и предлагает организовать отправку через «Новую Почту» с полной предоплатой на карту.
Для этого он запрашивает у продавца номер карты для оплаты и отправляет адрес для доставки товара.
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Шаг 3. Фишинговая ссылка. Злоумышленник уверяет, что все оплатил и присылает фишинговую ссылку, стилизованную под страницу авторизации банка, где продавцу предлагают подтвердить получение средств.
Шаг 4. Выманивание данных. На фишинговой странице продавцу предлагают ввести номер мобильного телефона, номер карты и ПИН-код для подтверждения получения средств.
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Шаг 5. Кража средств. Полученные данные мошенники используют для привязки аккаунта пользователя к новому устройству или онлайн-авторизации на портале соответствующего банка, что позволяет им вывести средства со счета жертвы.
Как уберечься от мошенничества
- Обсуждайте детали сделки исключительно в чате торговой площадки или используя ее приложение!
- Проверяйте сайты, на которых вы вводите свои данные.
Напомним, с началом полномасштабного вторжения миллионы украинских семей были вынуждены покинуть свои дома и искать новые возможности для жизни и работы.
Это привело к росту случаев торговли людьми — формы современного рабства, масштабы которого, по данным Совета Европы, достигли уровня эпидемии.
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