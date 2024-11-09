Как злоумышленники выманивают ПИН-коды и данные карт: схема обмана на торговых площадках — Finance.ua

Как злоумышленники выманивают ПИН-коды и данные карт: схема обмана на торговых площадках Сегодня 17:19 — Личные финансы

Как злоумышленники выманивают ПИН-коды и данные карт: схема обмана на торговых площадках, Фото: freepik

Мошенники используют фальшивые сайты и поддельные ссылки для выманивания персональных данных на торговых площадках.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Пример схемы мошенничества

Шаг 1. Мошенник притворяется заинтересованным покупателем. На OLX или других платформах злоумышленник пишет продавцу, показывая интерес к товару.

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Затем предлагает перенести общение в мессенджер, например в Telegram, мотивируя это якобы техническими проблемами с отображением фотографий на платформе OLX.

Шаг 2. Предложение полной предоплаты. Мошенник в мессенджере сообщает о готовности приобрести товар и предлагает организовать отправку через «Новую Почту» с полной предоплатой на карту.

Для этого он запрашивает у продавца номер карты для оплаты и отправляет адрес для доставки товара.

Шаг 3. Фишинговая ссылка. Злоумышленник уверяет, что все оплатил и присылает фишинговую ссылку, стилизованную под страницу авторизации банка, где продавцу предлагают подтвердить получение средств.

Шаг 4. Выманивание данных. На фишинговой странице продавцу предлагают ввести номер мобильного телефона, номер карты и ПИН-код для подтверждения получения средств.

Шаг 5. Кража средств. Полученные данные мошенники используют для привязки аккаунта пользователя к новому устройству или онлайн-авторизации на портале соответствующего банка, что позволяет им вывести средства со счета жертвы.

Как уберечься от мошенничества

Обсуждайте детали сделки исключительно в чате торговой площадки или используя ее приложение!

Проверяйте сайты, на которых вы вводите свои данные.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения миллионы украинских семей были вынуждены покинуть свои дома и искать новые возможности для жизни и работы.

Это привело к росту случаев торговли людьми — формы современного рабства, масштабы которого, по данным Совета Европы, достигли уровня эпидемии.

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