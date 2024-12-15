Как заверить правильность перевода документа: разъяснение Минюста — Finance.ua

Как заверить правильность перевода документа: разъяснение Минюста Сегодня 13:22 — Личные финансы

Как заверить правильность перевода документа: разъяснение Минюста

Заверение правильности перевода подтверждает соответствие переведенного документа его оригиналу.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины

К кому обращаться

В ведомстве отметили, что это нотариальное действие могут совершать как государственные, так и частные нотариусы.

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Отмечается, что нотариус заверяет правильность перевода документа с одного языка на другой, если он владеет соответствующими языками, с которых или на которые переводится документ.

Однако если нотариус не владеет соответствующими языками (одним из них), перевод документа может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого удостоверяет нотариус по правилам, предусмотренным настоящим Порядком.

Переводчик вместе с документом, который устанавливает его личность, должен предоставить документ, подтверждающий его квалификацию.

Заверение правильности перевода, которое совершается при другом нотариальном действии

1. Если при совершении нотариального действия (удостоверение сделки, заверение правильности копии и т. п. ) одновременно совершается перевод на другой язык, то перевод помещается рядом с текстом документа на одной странице, разделенной вертикальной чертой таким образом, чтобы оригинальный текст располагался с левой стороны, а перевод — с правой.

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2. Перевод должен быть сделан по всему тексту документа, который переводится, и заканчиваться подписями.

3. Под текстами оригинала и перевода помещается подпись переводчика в случае перевода переводчиком.

4. Заверяющая надпись излагается под текстами документа и перевода с него.

5. Перевод, размещенный на отдельном от оригинала или копии листе, прикрепляется к нему, прошнуровывается и скрепляется подписью нотариуса и его печатью.

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Согласно Правилам ведения нотариального делопроизводства, утвержденного приказом Минюста от 22.12.2010 № 3253/5, при одновременном совершении любых нотариальных действий с одновременным удостоверением подлинности подписи переводчика и/или заверение правильности письменного перевода документа нотариусом считается, что совершаются два нотариальных действия, и каждому из них присваивается отдельный реестровый номер.

В ведомстве подчеркнули, что за рубежом люди могут заверить правильность перевода документа, обратившись в консульские учреждения Украины (статья 38 закона Украины «О нотариате»).

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