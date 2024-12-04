Какие документы необходимо подать, чтобы получить налоговую скидку за обучение — Finance.ua

Какие документы необходимо подать, чтобы получить налоговую скидку за обучение Сегодня 09:34 — Личные финансы

Какие документы необходимо подать, чтобы получить налоговую скидку за обучение

Плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на налоговую скидку по результатам отчетного налогового года.

Об этом сообщила ГНС ​​в Днепропетровской области

Перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку, определен в п. 166.3 НКУ.

В этот перечень включается сумма средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования таким налогоплательщиком и/или членом его семьи первой степени родства и/или лица, над которым установлена ​​опека или попечительство, или которое устроено в приемную семью, детский дом семейного типа, если такой плательщик налога назначен соответственно опекуном, попечителем, приемным отцом, приемной матерью, отцом-воспитателем, матерью-воспитательницей (пп. 166.3.3 НКУ).

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации об имущественном положении и доходах (далее — Декларация), которая подается до 31 декабря включительно следующего за отчетным налогового года (пп. 166.1.2 НКУ).

В налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года плательщиком налога расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности:

квитанциями,

фискальными или товарными чеками,

прибыльными кассовыми ордерами, идентифицирующими продавца товаров (работ, услуг) и лицо, обращающееся за налоговой скидкой (их покупателя (получателя)),

а также копиями договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок оплаты таких товаров (работы, услуги).

Для документального подтверждения расходов, включаемых в налоговую скидку, контролирующий орган не имеет права требовать от налогоплательщика предоставления документов и/или их копий, содержащихся в автоматизированных информационных и справочных системах, реестрах, банках (базах) данных органов государственной власти и/или органов местного самоуправления, информация из которых бесплатно получается контролирующими органами в соответствии с НКУ и содержится в информационных базах центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику.

Размер и условия оплаты за обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации, за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливаются договором.

Учитывая изложенное, физическое лицо — плательщик налога на доходы физических лиц, имеющее право воспользоваться налоговой скидкой относительно суммы средств, уплаченных за обучение, обязано подать в контролирующий орган вместе с Декларацией копии платежных и расчетных документов:

квитанции, фискальные чеки,

прибыльные кассовые ордера, идентифицирующие предоставление услуг и лицо, обращающееся за налоговой скидкой (их получателя),

а также копию договора с учебным заведением, в котором обязательно должно быть отражено учебное заведение — поставщик услуг и получатель образования — получатель услуг, стоимость таких услуг и срок оплаты за такие услуги;

справку о полученных в отчетном году доходах;

документы, подтверждающие степень родства (в случае компенсации стоимости получения дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования члена семьи первой степени родства) и т. д.

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