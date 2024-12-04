Какие документы необходимо подать, чтобы получить налоговую скидку за обучение — Finance.ua

Какие документы необходимо подать, чтобы получить налоговую скидку за обучение
Плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на налоговую скидку по результатам отчетного налогового года.
Об этом сообщила ГНС в Днепропетровской области.
Перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку, определен в п. 166.3 НКУ.
В этот перечень включается сумма средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования таким налогоплательщиком и/или членом его семьи первой степени родства и/или лица, над которым установлена опека или попечительство, или которое устроено в приемную семью, детский дом семейного типа, если такой плательщик налога назначен соответственно опекуном, попечителем, приемным отцом, приемной матерью, отцом-воспитателем, матерью-воспитательницей (пп. 166.3.3 НКУ).
Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации об имущественном положении и доходах (далее — Декларация), которая подается до 31 декабря включительно следующего за отчетным налогового года (пп. 166.1.2 НКУ).
В налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года плательщиком налога расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности:
- квитанциями,
- фискальными или товарными чеками,
- прибыльными кассовыми ордерами, идентифицирующими продавца товаров (работ, услуг) и лицо, обращающееся за налоговой скидкой (их покупателя (получателя)),
- а также копиями договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок оплаты таких товаров (работы, услуги).
Для документального подтверждения расходов, включаемых в налоговую скидку, контролирующий орган не имеет права требовать от налогоплательщика предоставления документов и/или их копий, содержащихся в автоматизированных информационных и справочных системах, реестрах, банках (базах) данных органов государственной власти и/или органов местного самоуправления, информация из которых бесплатно получается контролирующими органами в соответствии с НКУ и содержится в информационных базах центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику.
Размер и условия оплаты за обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации, за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливаются договором.
Учитывая изложенное, физическое лицо — плательщик налога на доходы физических лиц, имеющее право воспользоваться налоговой скидкой относительно суммы средств, уплаченных за обучение, обязано подать в контролирующий орган вместе с Декларацией копии платежных и расчетных документов:
- квитанции, фискальные чеки,
- прибыльные кассовые ордера, идентифицирующие предоставление услуг и лицо, обращающееся за налоговой скидкой (их получателя),
- а также копию договора с учебным заведением, в котором обязательно должно быть отражено учебное заведение — поставщик услуг и получатель образования — получатель услуг, стоимость таких услуг и срок оплаты за такие услуги;
- справку о полученных в отчетном году доходах;
- документы, подтверждающие степень родства (в случае компенсации стоимости получения дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования члена семьи первой степени родства)
и т. д.
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