Как заполнить и подать декларацию за один день — опрос Сегодня 13:04 — Казна и Политика

Как заполнить и подать декларацию за один день — опрос

Национальное агентство по предотвращению коррупции в декабре 2023 года открыло доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

С начала полномасштабного вторжения НАПК не контролировало своевременную подачу деклараций должностными лицами, украинские госслужащие подали почти миллион деклараций за этот период. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот. Согласно данным НАПК, 972 456 деклараций были поданы государственными служащими за весь 2022 год и десять месяцев 2023 года.

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Абсолютное большинство опрошенных отметили, что подсказки и описания в самом Реестре — это наиболее полезный инструмент при заполнении деклараций.

По состоянию на декабрь 2023 года у более 40% опрошенных не возникло каких-либо трудностей или вопросов при заполнении своей декларации (против 38% в марте 2023).

Что самое сложное

Самыми сложными для заполнения оказались разделы о банковских счетах, доходах и объектах недвижимости.

Полезное. К полезным услугам, которые стали главным источником информации о декларировании и Реестре, респонденты отнесли функцию «Подсказки в декларации» — 89% и Базу знаний НАПК — 70%, что на 9% больше по сравнению с показателями до обновления дизайна и функционала Базы знаний осенью.

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На 6% больше субъектов декларирования по сравнению с мартом 2023 года обращалось в контакт-центр, что в реальных числах означает больше на 12 123 звонка и 1 400 сообщений на линию технической поддержки.

Сколько времени уходит

Всего лишь 27% опрошенных тратят на подачу декларации более одного дня. Для подавляющего большинства служащих этот процесс гораздо короче. Так, 74% декларантов представляют документ за 1 день, причем 34% делают это в течение нескольких часов, а 30% - меньше часа.

Наиболее показательна ситуация с указанием банковских счетов в разделе 12.1, сложности при заполнении которого возникали у 42% пользователей в марте против 25% в декабре.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции изменило подход к проверке деклараций государственных служащих, в том числе привлекая к работе искусственный интеллект. Ранее агентство должно было обязательно ежегодно проверять декларации всех топ-чиновников. В первую очередь речь шла о президенте, министрах, народных депутатах, судьях Конституционного Суда Украины и Верховного Суда. Таким образом, как сообщает НАПК, более 99% деклараций были не охвачены системным контролем.

Как указывали в НАПК, все поданные декларации будут проходить оценку рисков, те декларации, которые будут иметь наименьший показатель рейтинга риска и могут быть проверены автоматизированно, смогут быть проверены с помощью искусственного интеллекта — механизма автоматизированной проверки.

ответственность несет ФЛП за неподачу или несвоевременную подачу декларации о полученных доходах: неподачу или несвоевременную подачу налогоплательщиком или другими лицами, обязанными начислять и уплачивать налоги и сборы, платежи, контроль за уплатой которых возложен на контролирующие органы, налоговых деклараций (расчетов), а также другой отчетности, обязанность подачи которой в контролирующие органы предусмотрена НКУ, — влекут наложение штрафа в размере 340 грн за каждую такую неподачу или несвоевременную подачу. Напомним , какуюо полученных доходах: неподачу или несвоевременную подачу налогоплательщиком или другими лицами, обязанными начислять и уплачивать налоги и сборы, платежи, контроль за уплатой которых возложен на контролирующие органы, налоговых деклараций (расчетов), а также другой отчетности, обязанность подачи которой в контролирующие органы предусмотрена НКУ, — влекут наложение штрафа в размере 340 грн за каждую такую неподачу или несвоевременную подачу.

А те же действия, совершенные налогоплательщиком, к которому в течение года был применен штраф за такое нарушение, влекут наложение штрафа в размере 1020 грн за каждую такую неподачу или несвоевременную подачу.

Справка Finance.ua:

Как в Европе. Какого-то общего правила, которое бы приводило декларирование в разных странах к единому знаменателю, нет, однако оно существует в большинстве постоянных демократий.

Дания, Финляндия и Швеция — здесь чиновники декларируют свое состояние добровольно. Однако следует учитывать, что именно эти страны имеют один из самых высоких показателей доверия к власти и самых низких уровней коррупции.

Для стран-членов Евросоюза, точнее для их чиновников, декларирование обязательно. Разница здесь в основном заключается в том, что не во всех странах эта информация публичная и в категориях чиновников, которые должны подавать декларации, а также в том, какую именно информацию должен сообщить чиновник.

Например, в Германии отдельной обязанности подавать декларацию для чиновников нет, поскольку это обязаны делать все налогоплательщики, независимо от статуса, в том случае, если человек получает, кроме заработной платы, еще и дополнительный доход. Если же доходы ограничиваются только зарплатой по основному месту работы, декларацию подавать не нужно ни простому дворнику, ни канцлеру.

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