Декларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта — НАПК Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Декларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта — НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции изменило подход к проверке деклараций государственных служащих, в том числе привлекая к работе искусственный интеллект.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК со ссылкой на заявление заместителя председателя агентства Артема Сытника.

Ранее агентство должно было обязательно ежегодно проверять декларации всех топ-чиновников. В первую очередь речь шла о президенте, министрах, народных депутатах, судьях Конституционного Суда Украины и Верховном Суде. Таким образом, как сообщает НАПК, более 99% деклараций были не охвачены системным контролем.

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«Как результат, мы не реализовывали ожидания общества по проверкам деклараций. Итак, что изменилось. Все представленные декларации будут проходить оценку рисков, те декларации, которые будут иметь наименьший показатель рейтинга риска и могут быть проверены автоматизированно, смогут быть проверены с помощью искусственного интеллекта — механизма автоматизированной проверки», — объяснил он.

Речь идет о сравнении данных декларации с другими реестрами, проверке определенными «формулами», например, на выявление признаков незаконного обогащения, наличия необоснованных активов и т. д.

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«Получение справки о прохождении автопроверки не означает, что декларация прошла полную проверку, а будет свидетельствовать, что она имеет минимальный коэффициент риска. Мы прогнозируем, что треть деклараций пройдут эту проверку», — добавил Сытник.

Замглавы НАПК подчеркнул, что агентство сможет вернуться к этим декларациям, если будут выявлены новые факты или поступит соответствующее обращение.

Он уверяет, что из оставшихся 70% деклараций будут отбираться для проведения полной проверки те декларации, у которых самый высокий рейтинг риска.

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«Возможность вмешательства человека в процедуры автопроверки или автораспределения исключены, это осуществляет машина с помощью программных продуктов, в которых приняты меры защиты», — пояснил он.

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Українська правда По материалам:

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