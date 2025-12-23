Как задекларировать и уплатить налоги с иностранных доходов Сегодня 12:04

Как задекларировать и уплатить налоги с иностранных доходов

Украинцы, работающие за границей, не обязаны повторно платить налоги в Украине, если они уже уплачены в другой стране. У Украины есть соглашения со многими государствами об избежании двойного налогообложения, так что уплаченные за границей суммы могут быть засчитаны при определении налоговых обязательств в Украине.

Об этом рассказала и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

Когда налоги повторно платить не нужно

Если украинец официально работает за границей и платит налоги по месту жительства, то повторно платить их в Украине не нужно. Суммы налога, уплаченные в другой стране, засчитываются в Украине в счет уменьшения обязательств по налогу на доходы физических лиц.

Кроме того, не все иностранные доходы подлежат декларированию и налогообложению в Украине.

Какие доходы не нужно декларировать

Физические лица — резиденты Украины не обязаны декларировать и платить налоги в Украине, если они получили:

материальную помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций в связи с войной;

помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций членам семьи первой степени родства, пострадавшим от российской агрессии.

Какие доходы нужно задекларировать

Другие доходы, полученные за границей, в том числе заработная плата или доход от фриланса, подлежат декларированию в Украине. Подать декларацию можно через электронный кабинет налогоплательщика.

Читайте также Налоговые каникулы для ФЛП: кто может воспользоваться

Как засчитать налоги, уплаченные за границей

Налоги, уплаченные в другой стране, можно засчитать в Украине. Для этого нужно получить справку от налогового органа иностранного государства.

В справке должно быть указано:

сумму уплаченного налога;

вид дохода, с которого этот налог уплачен.

Такую справку следует легализовать, если международным договором не предусмотрено иное. В то же время сумма зачисления не может превышать размер налога, который должен быть уплачен в Украине.

Кто обязан подавать декларацию

Налоговую декларацию предоставляют резиденты Украины, получавшие доходы за пределами таможенной территории Украины. Все иностранные доходы включаются в общий годовой налогооблагаемый доход и облагаются налогом на общих основаниях.

Читайте также Количество рисковых налогоплательщиков за год уменьшилось почти вдвое

Ставки налогообложения иностранных доходов

Иностранные доходы облагаются:

налогом на доходы физических лиц — 18%;

военным сбором: 1,5% - для доходов, полученных до 31.12.2024 включительно; 5% - для доходов, начисленных или выплаченных с 01.01.2025.

правом на налоговую скидку за 2024 год. Для этого до 31 декабря включительно необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах. Ранее мы сообщали , что украинцы еще могут воспользоватьсяДля этого до 31 декабря включительно необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.