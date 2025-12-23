Как задекларировать и уплатить налоги с иностранных доходов
Украинцы, работающие за границей, не обязаны повторно платить налоги в Украине, если они уже уплачены в другой стране. У Украины есть соглашения со многими государствами об избежании двойного налогообложения, так что уплаченные за границей суммы могут быть засчитаны при определении налоговых обязательств в Украине.
Об этом рассказала и. о. главы ГНС Леся Карнаух.
Когда налоги повторно платить не нужно
Если украинец официально работает за границей и платит налоги по месту жительства, то повторно платить их в Украине не нужно. Суммы налога, уплаченные в другой стране, засчитываются в Украине в счет уменьшения обязательств по налогу на доходы физических лиц.
Кроме того, не все иностранные доходы подлежат декларированию и налогообложению в Украине.
Какие доходы не нужно декларировать
Физические лица — резиденты Украины не обязаны декларировать и платить налоги в Украине, если они получили:
- материальную помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций в связи с войной;
- помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций членам семьи первой степени родства, пострадавшим от российской агрессии.
Какие доходы нужно задекларировать
Другие доходы, полученные за границей, в том числе заработная плата или доход от фриланса, подлежат декларированию в Украине. Подать декларацию можно через электронный кабинет налогоплательщика.
Как засчитать налоги, уплаченные за границей
Налоги, уплаченные в другой стране, можно засчитать в Украине. Для этого нужно получить справку от налогового органа иностранного государства.
В справке должно быть указано:
- сумму уплаченного налога;
- вид дохода, с которого этот налог уплачен.
Такую справку следует легализовать, если международным договором не предусмотрено иное. В то же время сумма зачисления не может превышать размер налога, который должен быть уплачен в Украине.
Кто обязан подавать декларацию
Налоговую декларацию предоставляют резиденты Украины, получавшие доходы за пределами таможенной территории Украины. Все иностранные доходы включаются в общий годовой налогооблагаемый доход и облагаются налогом на общих основаниях.
Ставки налогообложения иностранных доходов
Иностранные доходы облагаются:
- налогом на доходы физических лиц — 18%;
- военным сбором: 1,5% - для доходов, полученных до 31.12.2024 включительно; 5% - для доходов, начисленных или выплаченных с 01.01.2025.
Ранее мы сообщали, что украинцы еще могут воспользоваться правом на налоговую скидку за 2024 год. Для этого до 31 декабря включительно необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах.
