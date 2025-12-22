Количество рисковых налогоплательщиков за год уменьшилось почти вдвое
Государственная налоговая служба за 2025 год существенно снизила количество рисковых плательщиков и случаев остановки налоговых накладных.
Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.
Остановка налоговых накладных
В начале 2025 года доля остановленных налоговых накладных составила 0,74%. В декабре 2025 г. этот показатель снизился до 0,21%.
В то же время бизнес подал на 6,6% больше налоговых накладных, чем за аналогичный период прошлого года. В ГНС отмечают, что блокирование налоговых накладных долгое время было одной из ключевых жалоб бизнеса, однако в настоящее время такие обращения носят единичный характер.
Количество плательщиков с рисковым статусом также сократилось. В начале 2025 их насчитывалось 24,9 тыс., а в декабре 2025 — 12,7 тыс.
Какие меры предприняла ГНС
В территориальных органах ГНС начали работать консультационные центры и горячие линии по остановке регистрации налоговых накладных и определению рисковости плательщиков.
Также открыли Офисы налоговых консультантов, которые дают разъяснения по налоговым вопросам, и обновили подходы к работе комиссий территориальных органов ГНС.
Кроме того, ГНС инициировала изменения в постановление № 1165. При поддержке правительства процедура автоматической регистрации налоговых накладных стала более понятной и более предсказуемой для бизнеса.
В службе подчеркивают, что это позволило сократить количество хозяйствующих субъектов, которые сталкиваются с блокированием налоговых накладных.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 27 сентября 2025 года вступили в силу изменения в Порядок остановки регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН. Их утвердило правительство постановлением от 26 августа 2025 года № 1048.
- уменьшить количество бизнеса, который сталкивается с блокировкой накладных;
- сделать правила более прозрачными;
- помочь честно работающему бизнесу избежать постоянных рисков блокировки.
