Количество рисковых налогоплательщиков за год уменьшилось почти вдвое Сегодня 07:48 — Казна и Политика

Количество рисковых налогоплательщиков за год уменьшилось почти вдвое

Государственная налоговая служба за 2025 год существенно снизила количество рисковых плательщиков и случаев остановки налоговых накладных.

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.

Остановка налоговых накладных

В начале 2025 года доля остановленных налоговых накладных составила 0,74%. В декабре 2025 г. этот показатель снизился до 0,21%.

В то же время бизнес подал на 6,6% больше налоговых накладных, чем за аналогичный период прошлого года. В ГНС отмечают, что блокирование налоговых накладных долгое время было одной из ключевых жалоб бизнеса, однако в настоящее время такие обращения носят единичный характер.

Читайте также Налоговая напомнила о сроках, когда можно вернуть часть налогов за 2024 год

Количество плательщиков с рисковым статусом также сократилось. В начале 2025 их насчитывалось 24,9 тыс., а в декабре 2025 — 12,7 тыс.

Какие меры предприняла ГНС

В территориальных органах ГНС начали работать консультационные центры и горячие линии по остановке регистрации налоговых накладных и определению рисковости плательщиков.

Также открыли Офисы налоговых консультантов, которые дают разъяснения по налоговым вопросам, и обновили подходы к работе комиссий территориальных органов ГНС.

Кроме того, ГНС инициировала изменения в постановление № 1165. При поддержке правительства процедура автоматической регистрации налоговых накладных стала более понятной и более предсказуемой для бизнеса.

Читайте также Какие бизнесы сейчас освобождены от налоговых обязанностей — ГНС

В службе подчеркивают, что это позволило сократить количество хозяйствующих субъектов, которые сталкиваются с блокированием налоговых накладных.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 27 сентября 2025 года вступили в силу изменения в Порядок остановки регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН. Их утвердило правительство постановлением от 26 августа 2025 года № 1048.

уменьшить количество бизнеса, который сталкивается с блокировкой накладных;

сделать правила более прозрачными;

помочь честно работающему бизнесу избежать постоянных рисков блокировки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.