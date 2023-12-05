Как за год изменились цены на базовый набор продуктов — Finance.ua

Как за год изменились цены на базовый набор продуктов Сегодня 05:37 — Личные финансы

Как за год изменились цены на базовый набор продуктов

В Украине возобновился рост цен на продукты, чего не было с июля. В октябре цены выросли на 1%, больше всего на яйца, молочные продукты и мясо. Еще один этап подорожания продуктов, в частности мяса, рыбы и других традиционных для праздничного стола составляющих, будет перед Рождеством и Новым годом.

Как за последний год изменилась стоимость базового набора продуктов, проанализировали журналисты сайта «Слово и дело».

Борщевой набор — капуста, лук, свекла, картофель и морковь — подешевел по сравнению с концом прошлого года. В декабре 2022 года пять килограммов овощей стоили 87,4 грн, затем цены на этот набор росли вплоть до июня текущего года — до 182,68 грн.

С июля стоимость борщевого набора начала снижаться: июль — 159,52 грн (-12,7%), август — 74,16 грн (-53,5%), сентябрь — 54,18 грн (-26,9%), октябрь — 50,43 грн (-6,9%). Дороже всего в борщевом наборе стоят лук и морковь.

Мясо и птица в Украине практически стабильно растут в цене в последний год. Килограмм говядины в декабре прошлого года стоил 203,18 грн, и за год цена снизилась всего раз — в феврале на 0,7%. В октябре килограмм говядины стоил 233,76 грн — на 1,4% больше, чем месяцем ранее.

Свинина в конце прошлого года стоила 168,56 грн за килограмм, в начале года цена немного снизилась, а дальше начала расти. Наиболее ощутимо свинина подорожала в апреле — на 8,5% до 181,84 грн за килограмм. В октябре свинина стоила 202,39 грн за килограмм, это на 0,6% дешевле, чем в сентябре.

Читайте также Повлияет ли блокада польской границы на стоимость продуктов в Украине: мнение экономиста

Стоимость сала за год практически не изменилась. В декабре килограмм стоил 171,08 грн, к августу цена снижалась, а затем снова начала расти. В результате по состоянию на октябрь килограмм сала стоил 170,07 грн.

Стабильно растет цена куриного филе: в декабре килограмм стоил 136,58 грн, в январе цена выросла на 2,2%, в феврале — на 1,8%, в марте — на 2,3%, в апреле и мае — на 1, 4%, в июне — на 0,7%, в июле — на 1,8%, в августе — на 1,5%, в сентябре — на 2,1%. В октябре килограмм филе стоил 159,95 грн (+0,5%).

Цены на яйца не были стабильными в течение года. В декабре десяток яиц стоил 62,03 грн, к середине лета их стоимость упала ниже 40 грн. В сентябре яйца подорожали до 44,18 грн (+13,2%), в октябре — до 48,75 грн (+10,3%).

Читайте также Украина остается в тройке крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС

Весь год дешевела гречка: в декабре килограмм стоил 74,69 грн, в январе — 68,87 грн (-7,8%), в феврале — 65,73 грн (-4,6%), в марте — 62,41 грн (-5,1%), в апреле — 59,79 грн (-4,2%), в мае — 55,9 грн (-6,5%), в июне — 51,86 грн (-7, 2%), в июле — 48,26 грн (-6,9%), в августе — 45,61 грн (-5,5%), в сентябре — 41,43 грн (-9,2%), в октябре — 36,52 грн (-11,9%).

Также почти весь год подешевел рис.

Килограмм пшеничной муки в конце года стоил 16,79 грн. Небольшое повышение цены было в январе и сентябре. В октябре килограмм муки стоил 15,89 грн.

Сливочное масло подорожало за год. В декабре пачка стоила 65,98 грн. Этой осенью цена на масло поднялась на 1,4% в сентябре и на 2,9% в октябре (до 70,05 грн).

Литр подсолнечного масла, напротив, подешевел с конца прошлого года.

Инфографика: «Слово и дело»

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.