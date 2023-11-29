Повлияет ли блокада польской границы на стоимость продуктов в Украине: мнение экономиста — Finance.ua
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Повлияет ли блокада польской границы на стоимость продуктов в Украине: мнение экономиста

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Повлияет ли блокада польской границы на стоимость продуктов в Украине: мнение экономиста
Повлияет ли блокада польской границы на стоимость продуктов в Украине: мнение экономиста
Блокада границы поляками не повлечет за собой рост цен на продовольствие, поскольку наше государство им себя полностью обеспечивает, а импортируется лишь небольшое количество товаров — цитрусовые, лимоны, бананы, соль и мороженая рыба.
Горючее, кроме сжиженного газа, тоже не подорожает, поделился прогнозом по УНН экономист Олег Пендзин. «Горюче-смазочные материалы, в основном, идут у нас по железной дороге. Автомобильным транспортом, в основном, едет сжиженный газ. И по сжиженному газу действительно есть вопрос — он вырос в цене, ведь… есть дефицит», — отметил собеседник.
Эксперт добавил, что из-за блокады границы могут возникнуть ненадолго определенные сложности с предметами долгосрочного использования и бытовой химией.
«У нас есть определенные запасы (бытовой химии, электротоваров) на складах. Если бы эта блокировка была месяца три-четыре, то, наверное, мы бы это почувствовали. Пока что мы более или менее спокойно реагируем на эти вещи, из-за наличия остатков на складах». Это касается и строительных смесей и материалов, которые едут из той же самой Польши", — подчеркнул экономист.
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По материалам:
УНІАН
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