Как взыскать алименты с должника — Finance.ua

Как взыскать алименты с должника
В Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции объяснили, каков порядок взыскания алиментов с должника.
Действующим законодательством Украины определено, что исполнение судебных решений о взыскании алиментов осуществляют государственные и частные исполнители в порядке, установленном Законом Украины «Об исполнительном производстве», с учетом Семейного кодекса Украины, других нормативно-правовых актов, регулирующих соответствующие правовые отношения.
Исполнитель должен взимать с должника алименты в размере, определенном исполнительным документом, но не менее минимального гарантированного размера, предусмотренного Семейным кодексом Украины, который на одного ребенка составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и может быть присужден судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.
Если должник получает доход, исполнение решений осуществляется путем удержания алиментных сумм из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника на основании постановления исполнителя.
Изменениями, принятыми Законом Украины «О внесении изменения в раздел XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве», вступившим в силу 26 марта 2022 года, предусмотрено, что по решениям о взыскании алиментов предприятия, учреждения, организации, физические лица, физические лица-предприниматели, осуществляющие отчисления из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника, перечисляют взысканные средства на определенный в заявлении или обращении взыскателя счет, а в случае отсутствия реквизитов счета взыскателя — на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы, частного исполнителя.
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Законодатель определил систему мер и временных ограничений к должнику в случае невыполнения решений о взыскании алиментов. Так, в случае наличия задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца, исполнитель совершает следующие действия:
1) выносит сообщение о внесении сведений о должнике в Единый реестр должников;
2) осуществляет меры по обращению взыскания на имущество должника;
3) направляет взыскателю письменное разъяснение о праве на обращение в органы досудебного расследования с заявлением (уведомлением) о совершении уголовного правонарушения должником, которое заключается в уклонении от уплаты алиментов.
В случае если есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 4 месяца (и 3 месяца — если алименты уплачиваются на содержание ребенка с инвалидностью, тяжелобольного ребенка), государственный исполнитель выносит мотивированные постановления об установлении временного ограничения должника в праве:
- выезда за пределы Украины;
- управления транспортными средствами;
- пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и холодным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия;
- охоты.
Но временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины останавливается действие постановлений государственных исполнителей об установлении временного ограничения должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и холодным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженными резиновыми или аналогичными. металлическими снарядами несмертельного действия.
В случае наличия в действиях должника признаков административного правонарушения государственный исполнитель составляет протокол об административном правонарушении и направляет его для рассмотрения в соответствующий суд.
При наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 1 год, исполнитель выносит постановление о наложении на должника штрафа в размере (20% суммы задолженности по уплате алиментов); при задолженности за 2 года (30 % от суммы задолженности по уплате алиментов), за 3 года (50 % от суммы задолженности по уплате алиментов).
В дальнейшем постановление о наложении штрафа в размере 20% выносится исполнителем при увеличении размера задолженности должника на сумму, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за один год.
Суммы штрафов взимаются исполнителем с должника после погашения задолженности по уплате алиментов в полном объеме и перечисляются взыскателю.
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