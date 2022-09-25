Как получить информацию о размере задолженности по уплате алиментов — Finance.ua

Как получить информацию о размере задолженности по уплате алиментов Вчера 18:48 — Личные финансы

Как получить информацию о размере задолженности по уплате алиментов

Согласно статье 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве», исполнитель обязан исчислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно.

Об этом сообщает Западное межрегиональное управление Министерства юстиции — г. Львов.

Исполнитель обязан сообщить о расчете задолженности взыскателю и должнику в случае:

поступления исполнительного документа на исполнение от взыскателя;

подачи заявления взыскателем или должником;

направления постановления на предприятие, в учреждение, организацию, к физическому лицу — предпринимателю, физическому лицу, выплачивающему должнику соответственно заработную плату, пенсию, стипендию или другие доходы;

направления исполнительного документа по принадлежности к другому органу государственной исполнительной службы;

окончания исполнительного производства.

Справка о наличии задолженности по уплате алиментов выдается органом государственной исполнительной службы, частным исполнителем по требованию взыскателя в течение трех рабочих дней в случаях, установленных законом.

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Для выдачи справки исполнитель исчисляет размер задолженности по уплате алиментов со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

Если совокупный размер задолженности по уплате алиментов со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению меньше суммы соответствующих платежей за три месяца, орган государственной исполнительной службы, частный исполнитель в письменном виде уведомляет взыскателя об отказе в выдаче справки и предоставляет ему расчет задолженности.

Справка о наличии задолженности по уплате алиментов действительна в течение месяца со дня ее выдачи.

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