Как получить информацию о размере задолженности по уплате алиментов — Finance.ua
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Как получить информацию о размере задолженности по уплате алиментов

Личные финансы
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Как получить информацию о размере задолженности по уплате алиментов
Как получить информацию о размере задолженности по уплате алиментов
Согласно статье 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве», исполнитель обязан исчислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно.
Об этом сообщает Западное межрегиональное управление Министерства юстиции — г. Львов.
Исполнитель обязан сообщить о расчете задолженности взыскателю и должнику в случае:
  • поступления исполнительного документа на исполнение от взыскателя;
  • подачи заявления взыскателем или должником;
  • направления постановления на предприятие, в учреждение, организацию, к физическому лицу — предпринимателю, физическому лицу, выплачивающему должнику соответственно заработную плату, пенсию, стипендию или другие доходы;
  • направления исполнительного документа по принадлежности к другому органу государственной исполнительной службы;
  • окончания исполнительного производства.
Справка о наличии задолженности по уплате алиментов выдается органом государственной исполнительной службы, частным исполнителем по требованию взыскателя в течение трех рабочих дней в случаях, установленных законом.
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Для выдачи справки исполнитель исчисляет размер задолженности по уплате алиментов со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.
Если совокупный размер задолженности по уплате алиментов со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению меньше суммы соответствующих платежей за три месяца, орган государственной исполнительной службы, частный исполнитель в письменном виде уведомляет взыскателя об отказе в выдаче справки и предоставляет ему расчет задолженности.
Справка о наличии задолженности по уплате алиментов действительна в течение месяца со дня ее выдачи.
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По материалам:
Finance.ua
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