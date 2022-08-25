Как взыскать алименты, если отец или мать ребенка находятся за границей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как взыскать алименты, если отец или мать ребенка находятся за границей

Личные финансы
54
Как взыскать алименты, если отец или мать ребенка находятся за границей
Как взыскать алименты, если отец или мать ребенка находятся за границей
Введение в Украине военного положения не освобождает родителей от обязанности содержать детей до достижения ими совершеннолетия.
Об этом пишет Юридический советчик для ВПЛ.
Чтобы взыскать с должника, выехавшего за границу, алименты, прежде всего нужно выяснить, заключен ли между Украиной и государством, в котором проживает должник, международный договор о предоставлении правовой помощи и является ли такое государство участником Конвенции о взыскании алиментов за границей или Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания.
В зависимости от ситуации могут быть сразу 4 варианта развития событий:
1. Заключение между родителями договора об уплате алиментов на ребенка. Этот вариант предусматривает мирное урегулирование вопроса о взыскании алиментов на ребенка без обращения в суд. Заключается такой договор в письменном виде и обязательно заверяется нотариусом. В зависимости от потребности в нем могут указываться:
  • условия по выплате алиментов в доле от заработка (дохода) плательщика или в твердой денежной сумме;
  • обязанность погашения задолженности за прошедшее время;
  • размер и сроки выплаты ежемесячных платежей;
  • ответственность за несвоевременную выплату алиментов и т.п.
Вместе с тем по договору ребенок вместо ежемесячных платежей может получить в собственность недвижимое имущество, которое принадлежит его отцу или матери (должнику), или одноразовую выплату. Если должник-гражданин Украины выезжает за границу на постоянное место жительства в государство, с которым Украина не имеет договора о предоставлении правовой помощи, он будет обязан заплатить все алименты на содержание ребенка вперед.
Читайте также
2. Взыскание алиментов через суд на территории Украины. Если отец/мать ребенка, который проживает за границей, отказывается добровольно содержать ребенка, однако имеет при этом имущество на территории Украины, второй родитель может обратиться в суд для принудительного взыскания алиментов с такого лица.
В случае получения положительного судебного решения и дальнейшего неисполнения необходимо будет обратиться в исполнительную службу. Она, в свою очередь, уполномочена арестовать и реализовать (продать) имущество должника для выплаты алиментов заявителю.
3. Взыскание алиментов через суд Украины с последующим признанием судебного решения в стране проживания должника. При отсутствии у лица имущества на территории Украины придется выполнять двойную работу: сначала обратиться в суд с иском о принудительном взыскании алиментов на содержание ребенка, а затем признавать его в стране проживания должника. Требования в таком случае лучше ставить в жесткой денежной форме, а не в доле (процентной форме), чтобы иметь меньше хлопот с исполнением за рубежом.
Читайте также
Вместе с тем после получения судебного решения и вступления в законную силу необходимо подать его вместе с заявлением/ходатайством о признании и другими документами в территориальный орган Министерства юстиции по месту регистрации истца. При этом все документы следует перевести на язык той страны, в которой решение будет исполняться.
4. Взыскание алиментов через трибунал в стране должника. Взыскать алименты на содержание ребенка можно также путем обращения с иском в суд той страны, где находится должник. Такой подход имеет свои преимущества, в частности позволяет сэкономить время и расходы, уменьшить количество документов, которые необходимо подать в различные инстанции, увеличить сумму взысканий на ребенка. Однако воспользоваться им можно только в случаях, когда:
  • отсутствует решение суда Украины о взыскании алиментов с ответчика, проживающего за границей;
  • решение вопроса осуществляется согласно законодательству иностранной страны по месту жительства ответчика;
Место для вашей рекламы
  • необходимо решить вопрос об изменении размера алиментов;
  • отсутствует договор о предоставлении правовой помощи между странами, что делает невозможным исполнение решения украинского суда на территории иностранного государства.
Обратиться в суд иностранного государства также можно через территориальный орган Министерства юстиции по месту регистрации взыскателя.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.