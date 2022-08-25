Как взыскать алименты, если отец или мать ребенка находятся за границей — Finance.ua

Как взыскать алименты, если отец или мать ребенка находятся за границей Сегодня 16:07 — Личные финансы

Как взыскать алименты, если отец или мать ребенка находятся за границей

Введение в Украине военного положения не освобождает родителей от обязанности содержать детей до достижения ими совершеннолетия.

Об этом пишет Юридический советчик для ВПЛ.

Чтобы взыскать с должника, выехавшего за границу, алименты, прежде всего нужно выяснить, заключен ли между Украиной и государством, в котором проживает должник, международный договор о предоставлении правовой помощи и является ли такое государство участником Конвенции о взыскании алиментов за границей или Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания.

В зависимости от ситуации могут быть сразу 4 варианта развития событий:

1. Заключение между родителями договора об уплате алиментов на ребенка. Этот вариант предусматривает мирное урегулирование вопроса о взыскании алиментов на ребенка без обращения в суд. Заключается такой договор в письменном виде и обязательно заверяется нотариусом. В зависимости от потребности в нем могут указываться:

условия по выплате алиментов в доле от заработка (дохода) плательщика или в твердой денежной сумме;

обязанность погашения задолженности за прошедшее время;

размер и сроки выплаты ежемесячных платежей;

ответственность за несвоевременную выплату алиментов и т.п.

Вместе с тем по договору ребенок вместо ежемесячных платежей может получить в собственность недвижимое имущество, которое принадлежит его отцу или матери (должнику), или одноразовую выплату. Если должник-гражданин Украины выезжает за границу на постоянное место жительства в государство, с которым Украина не имеет договора о предоставлении правовой помощи, он будет обязан заплатить все алименты на содержание ребенка вперед.

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2. Взыскание алиментов через суд на территории Украины. Если отец/мать ребенка, который проживает за границей, отказывается добровольно содержать ребенка, однако имеет при этом имущество на территории Украины, второй родитель может обратиться в суд для принудительного взыскания алиментов с такого лица.

В случае получения положительного судебного решения и дальнейшего неисполнения необходимо будет обратиться в исполнительную службу. Она, в свою очередь, уполномочена арестовать и реализовать (продать) имущество должника для выплаты алиментов заявителю.

3. Взыскание алиментов через суд Украины с последующим признанием судебного решения в стране проживания должника. При отсутствии у лица имущества на территории Украины придется выполнять двойную работу: сначала обратиться в суд с иском о принудительном взыскании алиментов на содержание ребенка, а затем признавать его в стране проживания должника. Требования в таком случае лучше ставить в жесткой денежной форме, а не в доле (процентной форме), чтобы иметь меньше хлопот с исполнением за рубежом.

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Вместе с тем после получения судебного решения и вступления в законную силу необходимо подать его вместе с заявлением/ходатайством о признании и другими документами в территориальный орган Министерства юстиции по месту регистрации истца. При этом все документы следует перевести на язык той страны, в которой решение будет исполняться.

4. Взыскание алиментов через трибунал в стране должника. Взыскать алименты на содержание ребенка можно также путем обращения с иском в суд той страны, где находится должник. Такой подход имеет свои преимущества, в частности позволяет сэкономить время и расходы, уменьшить количество документов, которые необходимо подать в различные инстанции, увеличить сумму взысканий на ребенка. Однако воспользоваться им можно только в случаях, когда:

отсутствует решение суда Украины о взыскании алиментов с ответчика, проживающего за границей;

решение вопроса осуществляется согласно законодательству иностранной страны по месту жительства ответчика;

необходимо решить вопрос об изменении размера алиментов;

отсутствует договор о предоставлении правовой помощи между странами, что делает невозможным исполнение решения украинского суда на территории иностранного государства.

Обратиться в суд иностранного государства также можно через территориальный орган Министерства юстиции по месту регистрации взыскателя.

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