Как получить справку об имеющейся задолженности по алиментам — Finance.ua
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Как получить справку об имеющейся задолженности по алиментам

Сегодня 12:44Личные финансы
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Специалисты Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Харьков) дали разъяснение, как получить справку об имеющейся задолженности по алиментам.
В случае поступления в орган государственной исполнительной службы заявления взыскателя о выдаче справки о наличии задолженности по уплате алиментов, органы государственной исполнительной службы в течение трех рабочих дней выдают взыскателю справку о наличии задолженности по уплате алиментов, которая скрепляется печатью органа.
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Для выдачи справки исполнитель рассчитывает размер задолженности по уплате алиментов со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.
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Если совокупный размер задолженности по уплате алиментов со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению меньше суммы соответствующих платежей за три месяца, орган государственной исполнительной службы письменно уведомляет взыскателя об отказе в выдаче справки и предоставляет ему расчет задолженности.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Finance.ua
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