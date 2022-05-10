Как получить справку об имеющейся задолженности по алиментам — Finance.ua

Как получить справку об имеющейся задолженности по алиментам

Сегодня 12:44 — Личные финансы

Специалисты Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Харьков) дали разъяснение , как получить справку об имеющейся задолженности по алиментам.

В случае поступления в орган государственной исполнительной службы заявления взыскателя о выдаче справки о наличии задолженности по уплате алиментов, органы государственной исполнительной службы в течение трех рабочих дней выдают взыскателю справку о наличии задолженности по уплате алиментов, которая скрепляется печатью органа.

Для выдачи справки исполнитель рассчитывает размер задолженности по уплате алиментов со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

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Если совокупный размер задолженности по уплате алиментов со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению меньше суммы соответствующих платежей за три месяца, орган государственной исполнительной службы письменно уведомляет взыскателя об отказе в выдаче справки и предоставляет ему расчет задолженности.

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