Особенности выплат алиментов в период военного положения — Finance.ua

Особенности выплат алиментов в период военного положения

Вчера 20:00 — Личные финансы

Особенности выплат алиментов в период военного положения

Родители, проживающие отдельно от своих детей, обязаны их содержать. И даже война — не повод забыть об уплате алиментов. Впрочем, есть определенные особенности.

Об этом напоминает Северо-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции /г. Сумы/.

Верховная Рада приняла Закон, которым предусмотрено, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины:

прекращается обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и другой доход должника (кроме решений об удержании алиментов и решений, должниками по которым являются граждане российской федерации);

определенные этим Законом сроки прерываются и устанавливаются со дня прекращения или отмены военного положения.

Запрещается открытие исполнительных производств и принятие мер принудительного исполнения решений на территории административно-территориальных единиц, временно оккупированных в результате военной агрессии российской федерации, в период такой оккупации.

Кроме того, следует отметить, что принятыми вышеуказанным законом изменениями не предусмотрены запреты начисления и взыскания пени за просрочку уплаты алиментов.

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Штрафы за неуплату алиментов

Статьей 196 Семейного кодекса Украины предусмотрена ответственность за просрочку уплаты алиментов, в частности в виде взыскания по решению суда неустойки (пени) в размере % суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки со дня просрочки уплаты алиментов до дня их полного погашения или до дня принятия судом взыскания пени, но не более 100 процентов задолженности.

Размер неустойки может быть уменьшен судом на основе материального и семейного положения плательщика алиментов. Таким образом, в рамках исполнительного производства исполнители не осуществляют начисление пени, вместо этого взыскатель имеет право обратиться в суд с заявлением о взыскании пени.

В случае принятия судом решения о взыскании пени и выдачи судом исполнительного документа, исполнителем будет осуществлено его исполнение в установленном Законом Украины «Об исполнительном производстве» порядке.

Задолженность по алиментам плательщика алиментов, который не работал на время возникновения задолженности или является физическим лицом-предпринимателем и находится на упрощенной системе налогообложения, или является гражданином Украины, получающим заработок (доход) в государстве, с которым Украина не имеет договора о правовой помощи, определяется исходя из средней заработной платы работника для данной местности (часть вторая статьи 195 СК).

Напомним, что статьей 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве» предусмотрено, в частности, что исполнитель взимает с должника алименты в размере, определенном исполнительным документом, но не менее минимального гарантированного размера, предусмотренного Семейным кодексом Украины. При этом минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (часть вторая статьи 182 СК).

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