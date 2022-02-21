Как проверить, используются ли алименты на ребенка по целевому назначению — Finance.ua

Как проверить, используются ли алименты на ребенка по целевому назначению

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Как проверить, используются ли алименты на ребенка по целевому назначению, Фото: fiscal-impuestos.com

Finance .ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как проверить, используются алименты ли на ребенка по целевому назначению.

Как объ ясняет Западное межрегиональное управление Министерства юстиции — г. Львов, контроль за целевым расходованием алиментов осуществляют органы опеки и попечительства путем проведения инспекционных посещений получателя алиментов. Основанием для проведения инспекционного посещения получателя алиментов является заявление плательщика алиментов.

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Чтобы подтвердить уплату алиментов, вместе с заявлением плательщик алиментов обязательно представляет расчет задолженности по уплате алиментов за последние 12 месяцев.

В случае если алименты на ребенка уплачиваются не по решению суда (по договоренности между родителями ребенка, по договору между родителями об уплате алиментов на ребенка), плательщик алиментов предоставляет копии других документов, подтверждающих уплату алиментов на ребенка и их размер.

Как проводится инспекция:

инспекционное посещение проводится в течение 30 календарных дней с даты поступления заявления плательщика алиментов;

во время проведения инспекционного посещения обследуются условие проживания ребенка с тем, чтобы определить уровень удовлетворения его индивидуальных потребностей. При этом принимается во внимание размер алиментов, оплачиваемых на ребенка;

в частности, обращается внимание на внешний вид ребенка, его общее состояние и самочувствие, другие признаки, которые могут свидетельствовать о ненадлежащем уровне удовлетворения его индивидуальных потребностей с учетом возраста, пола, состояния здоровья, особенностей развития (болезненный вид, несоответствие веса и возраста ребенка, запущенность, отсутствие продуктов питания и т.д.).

В течение 5 рабочих дней после проведения инспекционного посещения составляется заключение о целевом расходовании алиментов на ребенка.

Заверенные копии этого заключения направляются заказными письмами с уведомлением о вручении плательщику и получателю алиментов. В случае неполучения копии заключения по почте плательщик и получатель алиментов имеют право обратиться за его получением в службу по делам детей.

В случае нецелевого расходования алиментов плательщик вправе обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов или о внесении части алиментов на личный счет ребенка в отделении Государственного ощадного банка Украины.

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