С 1 июля выплаты на детей возрастут: какой минимальный размер алиментов — Finance.ua

С 1 июля выплаты на детей возрастут: какой минимальный размер алиментов
С 1 июля в Украине увеличивается прожиточный минимум, а вместе с ним и минимальный размер алиментов на ребенка и другие соцвыплаты.
Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления Минюста, по закону, минимальная сумма выплат на одного ребенка не может быть меньше половины прожиточного минимума, рассчитываемого для ребенка соответствующего возраста.
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- По этой формуле минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка в возрасте до 6 лет составит 1100,5 грн.
- Для детей от 6 до 18 лет сумма немного больше — 1372 грн.
Процесс изменения денежных поступлений происходит автоматически, поэтому в органы исполнительной службы дополнительно обращаться не нужно.
В то же время максимальный размер алиментов равен десяти прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста. Родители могут выплачивать большую сумму, чем установленная, если пропишут это в договоре.
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