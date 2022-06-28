Денежная помощь от международных организаций: в ПриватБанке начали выплаты несовершеннолетним — Finance.ua

Денежная помощь от международных организаций: в ПриватБанке начали выплаты несовершеннолетним Сегодня 10:00 — Личные финансы

Денежная помощь от международных организаций: в ПриватБанке начали выплаты несовершеннолетним

ПриватБанк начинает выплаты переводов Western Union с денежным пособием внутренне перемещенным лицам от международных организаций для украинцев, которые из-за войны были вынуждены искать убежище в безопасных регионах и которым на момент получения пособия исполнилось от 14 до 18 лет.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как получить выплату?

Чтобы получить помощь (ООН World Food Programme, WFP), размер которой составляет 2200 грн, несовершеннолетние украинцы должны открыть карту для выплат ПриватБанка.

Сделать это можно в любом отделении банка, при оформлении карты присутствие родителей или опекунов не обязательно.

Украинцы, которым исполнилось от 14 до 16 лет, после получения SMS с контрольным номером перевода Western Union, могут получить перевод исключительно на карту ПриватБанка в Приват24 или отделении банка.

Для клиентов в возрасте от 16 до 18 лет перевод Western Union будет доступен для выплаты по всем каналам ПриватБанка: Приват24, банкоматах, терминалах самообслуживания, отделениях банка. Кроме того, зачислить перевод на карту можно, обратившись в клиентскую поддержку по телефону 3700 или в чат «Пособие Онлайн».

К слову, в банке отметили, что зачисление и снятие денежной помощи будет производиться без комиссии.

ПриватБанк поможет пенсионерам получить международную помощь

Сотрудники отделений и операторы сервисного центра ПриватБанка помогут пенсионерам сформировать и подать заявку на получение помощи. Выплаты тем, кто пострадал от российской агрессии, идут от государства и международных организаций.

Как отмечается в сообщении банка, заявку на выплату денежной помощи от международных организаций можно подать онлайн через платформу єДопомога и представительства ООН.

Решение о предоставлении помощи соответствующей категории населения и сумм выплат принимают международные организации. Помощь могут получить:

внутренне перемещенные лица, находящиеся в единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах;

лица, проживающие / находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях;

лица, проживающие/пребывающие на территориях, находящихся в зоне активных боевых действий Украины.

лица, имеющие социальный статус: человек с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель помощи малообеспеченным семьям в том числе из числа внутренне перемещенных лиц.

Выплата помощи осуществляется на любую карту Приватбанка, в том числе на Digital карту, которую можно открыть в Приват24.

Украинцы могут получить выплаты от международных организаций Гуманитарной организации ООН (World Food Programme, WFP), Агентства ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН/UNHCR Ukraine), Международного комитета Красного Креста (МККК), Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), Общества Красного Креста (ОККУ) по программе Прихисток.

Справка Finance.ua:

с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину большинство стран предоставили украинцам упрощенные условия въезда. Тем, кто выбрал одну из стран ЕС для временного убежища и проживает там большую часть времени, оказывают и финансовую помощь. Какие выплаты получают украинцы в странах ЕС — читайте здесь;

несовершеннолетний ребенок с 14 лет имеет право самостоятельно обратиться за назначением денежной помощи для ВПЛ. Подробнее об этом рассказали в Центре предоставления бесплатной правовой помощи.



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