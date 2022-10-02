Какие могут быть ограничения при неуплате алиментов — Finance.ua

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Какие могут быть ограничения при неуплате алиментов

Личные финансы
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Применение к должникам установленных законом ограничений — действенный путь вынудить их выплачивать алименты.
Об этом напоминает Минюст.
В случае если есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 4 месяца (и 3 месяца, если алименты уплачиваются на содержание ребенка с инвалидностью, тяжелобольного ребенка) — государственный исполнитель выносит мотивированные постановления об установлении временного ограничения должника в праве:
  • выезда за пределы Украины;
  • управления транспортными средствами;
  • пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и холодным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия;
  • охоты.
  • При этом если должником уплачена задолженность в полном объеме, указанные временные меры прекращаются на основании постановлений государственного исполнителя об отмене таких мер или окончания исполнительного производства.
Обращаем внимание, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения, на территории Украины останавливается действие постановлений государственных исполнителей об установлении временного ограничения должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и холодным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.
При принятии изменений в законодательство Порядок может быть изменен.
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По материалам:
Finance.ua
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