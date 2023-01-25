Как ВПЛ получить выплаты в связи с временной потерей трудоспособности — Finance.ua
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Как ВПЛ получить выплаты в связи с временной потерей трудоспособности

Личные финансы
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Как ВПЛ получить выплаты в связи с временной потерей трудоспособности
Как ВПЛ получить выплаты в связи с временной потерей трудоспособности
Внутренние переселенцы могут получить выплаты по временной потере трудоспособности за счет средств Пенсионного фонда. То есть если соответствующие страховые выплаты не производит работодатель, то ВПЛ могут их получить от Пенсионного фонда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
ВПЛ имеют право на следующие выплаты:
  • помощь по временной потере трудоспособности («больничные»);
  • пособие по беременности и родам («декретные»);
  • помощь на погребение (кроме погребения пенсионеров, безработных и лиц, умерших от несчастного случая на производстве).
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Указанные выплаты Пенсионный фонд Украины назначает и выплачивает непосредственно застрахованным лицам, без формирования заявления-расчета.
Необходимо обратиться в любой сервисный центр ПФУ и предоставить следующие документы:
1) оригинал и копию справки о взятии на учет ВПЛ;
2) оригинал и копию паспорта гражданина Украины;
3) оригинал и копию справки о присвоении идентификационного налогового номера;
4) листок нетрудоспособности (при наличии его в бумажной форме).
Остальную необходимую информацию специалисты Фонда самостоятельно получат из реестров.
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Указанные выплаты могут получить и лица, которые не относятся к ВПЛ, но их работодатели находятся на временно оккупированной территории. В случае если работодатели не имеют возможности начислить выплаты по страховым случаям, их выплачивает ПФУ непосредственно на счета работников.

Справка Finance.ua:

  • выплаты для ВПЛ — это ежемесячное денежное пособие на проживание от государства, которое украинцы получают на свои карты;
  • правительство приняло решение, согласно которому сумма компенсации работодателям за трудоустройство внутриперемещенных лиц возрастет до 6700 грн;
  • министр реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала переселенцев активнее искать работу вместо получения помощи от государства.
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По материалам:
Finance.ua
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