Как война повлияла на трудоустройство украинцев — опрос
Сейчас работают 53% украинцев, 4% никогда не работали, а 7% потеряли работу из-за начала полномасштабного вторжения и до сих пор остаются безработными.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного по заказу Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).
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Треть респондентов (34%) заявили, что не работают, поскольку являются студентами, пенсионерами, домохозяйками, людьми с инвалидностью, находятся в декретном отпуске.
Влияние войны на занятость
В возрастной категории 18−35 лет работающих 66%, 36−50 лет — 72%, старше 50 лет — 33%.
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Больше всего тех, кто потерял работу в результате войны, в возрастной категории 36−50 лет (10%), в региональном разрезе — на востоке Украины (12%).
68% опрошенных из числа работающих сообщили, что работают в той же компании или организации, что и до полномасштабного вторжения в рф.
Меньше всего таких на востоке Украины (55%) и в возрастной категории младше 36 лет (53%).
Остальные 32% сменили место работы после 24 февраля 2022 года:
- 15% по собственному решению;
- 13% - потому что потеряли работу из-за войны;
- 4% по причинам, отличным от войны.
Планы насчет работы
16% опрошенных планируют искать новую работу, 4% - открывать новый бизнес. 78% не собираются этого делать.
Опрос проводился среди 2 тысяч совершеннолетних жителей подконтрольных регионов Украины методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров (CATI).
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Данные опросы взвешены по региональным (область и тип населенного пункта, кроме Винницкой, Волынской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областей, где использовали только область проживания) и возрастным показателям с использованием данных Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 января 2022 года.
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%. Коэффициент досягаемости респондентов — 7%.
Напомним, к моменту начала активной фазы войны в Украине проживало около 18 миллионов трудоспособных людей. За границу выехало 6,8 миллиона украинцев, из них около 4 миллионов — это люди трудоспособного возраста.
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