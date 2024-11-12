Около 3 тысяч украинцев готовы работать госслужащими на деоккупированных территориях — Finance.ua

Около 3 тысяч украинцев готовы работать госслужащими на деоккупированных территориях
Более 2,9 тысяч украинцев изъявили желание присоединиться к кадровому резерву госслужащих на деоккупированных территориях.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«На платформе Резерва восстановления зарегистрировано 2935 анкет кандидатов. Из них 2721 человек уже успешно зачислен в кадровый резерв работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях», — сказано в сообщении.
Среди кандидатов большинство — мужчины. Они подали 1621 анкету (56%). Женщины отправили 1314 анкет (44%).
По региональному приоритету кандидаты предпочитают работу в АР Крым и Севастополе (75,5%), а также в Донецкой (26,1%), Херсонской (22,5%), Запорожской (22,3%) и Николаевской (17,1%) областях.
Среди предложенных направлений работы чаще всего кандидаты выбирают:
- административное руководство (49,7%);
- государственный надзор и контроль (33,5%);
- администрирование и предоставление публичных услуг (23,2%);
- предотвращение коррупции (20,1%);
- управление персоналом (18,6%).
Справка Finance.ua
Национальное агентство по вопросам государственной службы ищет украинцев, готовых присоединиться к Резерву работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины — так называемому Резерву восстановления.
Чтобы присоединиться к проекту, необходимо:
- зайти на сайт «Резерва»;
- зарегистрироваться в системе;
- заполнить электронную анкету.
Все лица, зачисленные в «Резерв восстановления», имеют возможность интенсивно повысить свой уровень профессиональной компетентности:
- обучаться дистанционно и очно в разных регионах Украины по разным программам;
- пройти ту или иную краткосрочную программу по повышению квалификации по управлению деоккупированными территориями, разработанную Высшей школой публичного управления;
- учиться в региональных центрах повышения квалификации по более чем 20 программам.
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