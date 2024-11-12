Около 3 тысяч украинцев готовы работать госслужащими на деоккупированных территориях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Около 3 тысяч украинцев готовы работать госслужащими на деоккупированных территориях

Личные финансы
178
Около 3 тысяч украинцев готовы работать госслужащими на деоккупированных территориях
Около 3 тысяч украинцев готовы работать госслужащими на деоккупированных территориях
Более 2,9 тысяч украинцев изъявили желание присоединиться к кадровому резерву госслужащих на деоккупированных территориях.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«На платформе Резерва восстановления зарегистрировано 2935 анкет кандидатов. Из них 2721 человек уже успешно зачислен в кадровый резерв работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях», — сказано в сообщении.
Среди кандидатов большинство — мужчины. Они подали 1621 анкету (56%). Женщины отправили 1314 анкет (44%).
По региональному приоритету кандидаты предпочитают работу в АР Крым и Севастополе (75,5%), а также в Донецкой (26,1%), Херсонской (22,5%), Запорожской (22,3%) и Николаевской (17,1%) областях.
Инфографика: Минреинтеграция
Инфографика: Минреинтеграция
Среди предложенных направлений работы чаще всего кандидаты выбирают:
  • административное руководство (49,7%);
  • государственный надзор и контроль (33,5%);
  • администрирование и предоставление публичных услуг (23,2%);
  • предотвращение коррупции (20,1%);
  • управление персоналом (18,6%).
Инфографика: Минреинтеграция
Инфографика: Минреинтеграция

Справка Finance.ua

Национальное агентство по вопросам государственной службы ищет украинцев, готовых присоединиться к Резерву работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины — так называемому Резерву восстановления.
Чтобы присоединиться к проекту, необходимо:
  • зайти на сайт «Резерва»;
  • зарегистрироваться в системе;
  • заполнить электронную анкету.
Все лица, зачисленные в «Резерв восстановления», имеют возможность интенсивно повысить свой уровень профессиональной компетентности:
  • обучаться дистанционно и очно в разных регионах Украины по разным программам;
  • пройти ту или иную краткосрочную программу по повышению квалификации по управлению деоккупированными территориями, разработанную Высшей школой публичного управления;
  • учиться в региональных центрах повышения квалификации по более чем 20 программам.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.