Как владельцам паев защитить права после открытия рынка земли для юрлиц — разъяснение юриста Сегодня 20:02 — Личные финансы

Как владельцам паев защитить права после открытия рынка земли для юрлиц — разъяснение юриста

Владельцы паевых участков в случае намерения их продать имеют право искать лучшего покупателя для своей земли, а не обязаны реализовать их агропредприятиям, арендующим эти паи.

Это разъяснил в интервью Украинскому радио адвокат Олег Простибоженко, комментируя допуск с января юридических лиц на рынок паевых сельхозземель.

«Юридическое лицо теперь может выкупить земельный участок, но только по вашему согласию. И желательно, чтобы оно не давило на своего пайщика, арендодателя. Потому что по опыту мы наблюдали, что были такие агропредприятия, которые не покупали землю и не разрешали своим пайщикам продавать ее другим желающим. Были и предприятия, которые давили на своих пайщиков, мол, они (предприятия) якобы имеют преимущественное право покупки, поэтому они купят по цене, которую они хотят, а не люди», — отметил он.

Поэтому, как подчеркнул юрист, важно, чтобы люди понимали, что агропредприятие покупает не за сколько оно хочет, а за сколько договоритесь.

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«Если не можете договориться, то у вас вполне законное право искать лучшего покупателя для своей земли. И это может быть теперь как юридическое, так и физическое лицо. Я до сих пор вижу юридических лиц, умудряющихся у своих пайщиков купить землю по 20 тыс. грн за гектар. И я говорю не о песчаных землях в северных регионах, а о черноземах центральной Украины. Поэтому здесь задача скорее к людям понимать — то, что юридическое лицо может купить, не означает, что вы обязаны именно ему продать и по цене, которую она хочет», — указал Простибоженко.

В общем, по его словам, продать земельный пай — это не проблема.

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«Есть четкий механизм. Условно, спрашиваешь у юридического лица, за сколько оно готово купить пай, оно называет какую-то цифру. Далее вы ищете других покупателей. Если кто-то готов заплатить больше, то вы обращаетесь к нотариусу и выставляете этот участок. Он представляет специальное намерение (процедурный документ) и высылает юридическому лицу. И далее у юридического лица выбор — либо оно покупает за эту сумму, либо вы продаете землю другому человеку. Так работает этот рынок», — отметил юрист.

Также он обратил внимание на так называемые неистребованные паи, то есть на которые не оформлены государственные акты, отметив необходимость оформить право собственности до конца 2024 года.

«До 1 января 2025 года надо все оформить. Не будет оформлено должным образом — забываем. Возможно, государство отсрочит. Возможно, отсрочит только для зоны боевых действий. Соответственно, эти земельные участки перейдут в коммунальную собственность и местный совет их приватизирует, сдаст в аренду. Это уже по ее усмотрению. А человек потеряет. Поэтому успеть их оформить до конца года критически важно», — подчеркнул адвокат.

Справка Finance.ua:

рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 г. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могли только физлица — граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам;

с 1 января 2024 года в Украине стартовал второй этап рынка земли. Теперь юридические лица имеют право покупать земли сельскохозяйственного назначения. Покупать можно только частные земельные участки общей площадью не более 10 тыс. га в одни руки.

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Укрінформ По материалам:

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